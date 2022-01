Valerio Scanu/ “Achille Lauro non mi piace. La mia vittoria a Sanremo…”

Il Festival di Sanremo 2022 è alle porte, chi ha vinto la celebre kermesse canora è Valerio Scanu, ospite a Oggi è un altro giorno. Il talento esploso grazie ad Amici di Maria De Filippi ha ricordato: «Io sono sempre stato accusato di aver fatto poca gavetta. Io ho iniziato a fare pianobar all’età di 10 anni, ma questa gavetta non mi è mai stata riconosciuta. Io venivo da un talent show e in quel periodo venivano sempre additati».

Valerio Scanu ha poi parlato delle sue sensazioni da 19enne all’esordio al Festival: «Ho avuto l’incoscienza di salire sul palco e cantare, forse con un po’ di freddezza». Poi una battuta anche sulle trasformazioni della musica negli ultimi anni, con le contaminazioni arrivate anche a Sanremo: «Io sono molto più fedele alla canzone sanremese, spero che ritorni protagonista all’Ariston. Io sono legato al belcanto, forse sono un po’ antico dentro».

VALERIO SCANU: “ACHILLE LAURO NON MI PIACE”

«Oggi forse è diventato un deterrente saper cantare», la frecciatina scagliata da Valerio Scanu nel corso del suo intervento ai microfoni di Oggi è un altro giorno: «Non mi riferisco a nessuno in particolare. Maneskin? Mi è piaciuto il loro percorso. Il brano di Sanremo mi è piaciuto meno, “Vent’anni” che uscì prima di Sanremo mi piaceva di più». Il cantante ha poi parlato di alcuni degli artisti in gara a Sanremo e ha rivelato di non apprezzare particolarmente uno dei cantanti più attesi all’Ariston, ovvero Achille Lauro: «A me Achille Lauro non piace, chi usa l’autotune non piace: usano questo effetto per fare uscire la voce intonata». Una battuta, infine, sulla canzone con cui ha vinto Sanremo “Per tutte le volte che”: «La frase “Noi coperti sotto il mare a far l’amore in tutti i modi, in tutti i luoghi in tutti i laghi in tutto il mondo”? Ormai è diventato un modus dicendi. Bisogna chiederlo a Carone. Sicuramente il lago è più comodo del mare (ride, ndr)»

