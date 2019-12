Alessadra Mussolini “Giuseppe Brindisi ti voglio nudo”/ Battuta hot in diretta al Tg4

Alessandra Mussolini, schietta come sempre, ha dato vita ad un siparietto bollente in diretta al Tg 4 con l’involontaria collaborazione del giornalista Giuseppe Brindisi. Mercoledì sera, in diretta al Tg 4, Alessandra Mussolini è intervenuta in collegamento per parlare del tema “donna e genere“. Il giornalista ha così mostrato ad Alessandra Mussolini una sua vecchia fotografia non immaginando la reazione che avrebbe avuto la sua ospite. In passato, la nipote di Mussolini ha recitato in alcuni film e ha anche posato per Playboy. Giuseppe Brindisi ha così mostrato alla Mussolini una vecchia copertina di Playboy su cui compariva proprio una sua foto hot. Un’immagine che è stata mostrata più volte e di fronte alla quale, la Mussolini ha reagito punzecchiando il giornalista.

ALESSANDRA MUSSOLINI E LA BATTUTA HOT A GIUSEPPE BRINDISI

Nella foto che Giuseppe Brindisi le ha mostrato in diretta, Alessandra Mussolini ha visto una provocazione e così ha deciso di rispondere lanciando, a sua volta, una provocazione al giornalista del Tg 4. “Desnudo su un calendario. Che metti, i boxer o i mutandoni?”, ha esordito la Mussolini. Poi ha aggiunto: “Visto che sei anche belloccio, mettiti sul calendario e via. Ti aspetto con quello di gennaio”. Le parole della Mussolini, naturalmente, hanno provocato un discreto imbarazzo al giornalista che ha reagito con una risata senza, tuttavia, aggiungere altro. Un siparietto che ha contribuito a surriscaldare l’atmosfera che ri respirava nello studio del Tg 4 con il popolo dei social che ha apprezzato la schiettezza della Mussolini e il naturale imbarazzo di Giuseppe Brindisi.

