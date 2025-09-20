Alessandra Acciai, chi è l'attrice: l'esordio al cinema, al teatro e in televisione da giovanissima, poi l'avventura come scrittrice

Nata nel 1965 a Roma, Alessandra Acciai ha esordito nel 1987 al cinema e in televisione. A quel tempo studiava ancora all’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma ma il suo grande talento non è passato inosservato, tanto da portarla al debutto. Dalla fine degli anni ottanta, Alessandra Acciai è stata protagonista di numerose pellicole e si è fatta apprezzare non solamente per il suo aspetto fisico, ma anche per il suo grande talento. Nel 1994, la giovane professionista ha vinto il premio come Miglior attrice rivelazione dell’anno per il ruolo nel film “Anni ribelli”, seguito da altre pellicole di gran successo. Prima ancora, l’artista ha esordito in televisione: era il 1989 quando ha preso parte a “Il gioko”, thriller di Lamberto Bava. Per due anni consecutivi è stata invece tra i protagonisti della soap “Incantesimo”.

Perché Soleil Sorge e Luca Onestini si sono lasciati? "Non l'ho tradito con Marco Cartasegna"/ "Ecco verità"

Negli ultimi anni, Alessandra Acciai ha continuato a recitare, seppur con meno frequenza rispetto al passato. Nel 2022 è stata protagonista de “La mia ombra è tua” di Eugenio Cappuccio mentre in televisione l’ultima apparizione è nella serie tv “Vivi e lascia vivere” del 2020. Negli ultimi anni, infatti, Alessandra ha abbandonato cinema e tv per dedicarsi al mondo dei libri.

Alessandro Baudo, chi è il figlio di Pippo Baudo/ Il riconoscimento a trent'anni: una vita in Australia

La nuova vita di Alessandra Acciai: dal cinema ai libri

Oggi Alessandra Acciai, in passato attrice tra televisione e cinema, è una scrittrice. Il suo ultimo lavoro è “Certa gente non dimentica” edito da Edizioni Piemme. Nel 2024 ha scritto invece “Assenza da giustificare”. Thriller, i suoi, che stanno ottenendo un grande riscontro da parte del pubblico e della critica. In passato, nella vita di Alessandra Acciai, non sono mancate neppure le avventure come attrice di teatro. Al cinema, invece, uno dei suoi film più illustri è rappresentato da “La vera vita di Antonio H.” di Federico Fellini e Vittorio Gassman. L’attrice, dunque, ha lavorato con grandi registi prima di dedicarsi alla scrittura.