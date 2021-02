Alessandra amica morta Stefania Orlando/ “Per il dolore sono andata dallo psichiatra”

La morte del fratello di Dayane Mello ha riportato a galla tanti ricordi dolorosi per Stefania Orlando, che più di dieci anni fa ha perso la sua migliore amica Alessandra. Parlando con l’amico Tommaso Zorzi in camera, Stefania Orlando ha raccontato quanto sia stato difficile per lei metabolizzare la perdita di Alessandra: “Io quando è morta la mia amica sono dovuta andare dallo psichiatra perché stavo impazzendo… dal dolore… Non è facile… Poi c’è stata la malattia non è stata neanche una cosa improvvisa”. L’influencer ha commentato che la malattia “da un lato ti ‘prepara’ dall’altro è straziante…”. “Non so cosa sia meglio… o cosa sia peggio”, ha risposto la Orlando. I due hanno continuato a parlare, a bassa voce, di come una una telefonata possa cambiarti la vita. Quindi la Orlando, ripensando al dolore vissuto per la morte dell’amica, ha rivolto la sua attenzione a Dayane Mello: “Noi dobbiamo cercare di alleviare in ogni modo questo dolore, non so in che modo…”. I due amici hanno poi dovuto constare come la terribile notizia della morte di Lucas abba colpito tutti loro dentro la casa, cambiando in modo irreversibile il clima.

Stefania Orlando e il dolore per la perdita dell’amica Alessandra

Stefania Orlando aveva già parlato dell’amica Alessandra qualche mese fa dentro la casa del Grande Fratello Vip. In quell’occasione la conduttrice aveva ricordato il loro primo incontro, quando ancora giovanissima lavorava in un’agenzia immobiliare: “Ricordo che lei saliva le scale e io le scendevo. Ci siamo presentate e mi ha sorriso con il suo sorriso meraviglioso e i suoi fantastici occhi verdi. È stato amore a prima vista. Ho subito pensato che fosse una donna meravigliosa. Siamo andate a vivere insieme e ci siamo sostenute”. Le due amiche hanno vissuto insieme finché la Orlando non ha incontrato Andrea Roncato, poi finito il matrimonio avevano pensato di riprendere insieme una casa. Ma nel 2006 Alessandra si è ammalata di tumore: “Mi ha lasciata. Ho lottato con lei fino alla fine. Il dolore più grande della mia vita”, ha confessato Stefania. Secondo la Orlando è stato grazie all’amica che nella sua vita è entrato Simone Gianlorenzi, suo attuale marito: “Prima di lasciarmi mi diceva che era preoccupata perché non avevo trovato l’uomo giusto per me. Sono sicura che Simone me l’ha mandato Alessandra. Lui ha provato a guarirmi con il suo amore ma il dolore rimane”.

