Alessandra Amoroso a Sanremo 2024 con “Fino a qui”, video/ Testo autobiografico e citazione dal film “L’odio”

Alessandra Amoroso è un’esordiente al Festival di Sanremo 2024, ma è nel panorama musicale italiano da oltre un decennio con grandi successi. Ha saputo costruire un zoccolo duro di pubblico difficile da estirpare e tante persone attendevano con ansia la sua presenza sul palco più famoso d’Italia. La cantante porta una ballad che potremmo definire “sanremese”, dal titolo Fino a qui. I cinefili non possono non aver notato la citazione da un famoso film “L’odio”, di Matthieu Kassowitz, in cui il protagonista durante il volo da un grattacielo, prima di atterrare al suolo, si ripete “Fino a qui, tutto bene”. Ed è ciò che ripete Alessandra nel testo della sua canzone, rievocando proprio quella caduta (qui in senso metaforico), che prevede la capacità di rialzarsi.

Il testo e la musica di Fino a qui di Alessandra Amoroso: tipica ballad sanremese, ma emozionante e non retorica

La canzone Fino a qui racconta un periodo complicato della vita di Alessandra Amoroso e sottolinea il messaggio universale che solo la musica sa dare con la sua autorevolezza. Non bisogna nascondere l’impatto emotivo del testo, con una voce che raccoglie numerosi successi ed è ben riconoscibile fin dai primi acuti. L’artista mette in mostra una certa vena drammatica e punta sul senso di resilienza. Si capisce dalla sua interpretazione che il brano è del tutto autobiohgrafico e racconta qualcosa di molto personale, senza retorica e in modo molto schietto, anche se doloroso. Dando uno sguardo all’aspetto estetico, Alessandra Amoroso punta su un look semplice e caratterizzato dal nero, concepito con lo stylist Marco De Lucia. L’outfit è sobrio e raffinato, impreziosito dalla marca Monot e dalle calzature Le Silla.

La classifica: Alessandra Amoroso potrebbe pagare l’eccessiva melodrammaticità

Quali sono gli scenari di Alessandra Amoroso in vista delle prossime serate del Festival? La cantante non fa attualmente parte della Top Five, ma non è detto che possa recuperare nei prossimi giorni, forte di un notevole seguito di fan provenienti da tutta Italia. I bookmakers la danno in lotta per il podio, seppur un gradino sotto rispetto ad Angelina Mango e Annalisa, in una kermesse che potrebbe essere caratterizzata da un dominio al femminile. È probabile che Alessandra abbia ancora molto da dire. Di sicuro, ce la metterà tutta per convincere il pubblico e le giurie di esperti.

