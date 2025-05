Alessandra Amoroso ha fatto tappa a Verissimo da Silvia Toffanin su Canale Cinque, la nota cantante ha colto l’occasione per parlare della gravidanza che sta vivendo da vicino:”Sto vivendo nel mio solito frullatore ma sono coccolata da tutti per la prima volta e non sono io a farla. Ho un compagno che mi supporta e vivo questa cosa nel modo giusto per me ovviamente, sognavo di diventare mamma, sono successe poi delle cose nella mia vita e sono contenta che sia arrivato adesso che ho 39 anni, sono una donna matura e consapevole”. Riguardo al nuovo album, Alessandra Amoroso ha detto di essere soddisfatta del lavoro compiuto: “Sono soddisfatta del lavoro fatto fino ad oggi, mi voglio godere tutto e ho bisogno di vedere, di sentire ed emozionarmi. Ho vissuto anni di alti e bassi anche emotivamente parlando, ora voglio vivere questa fase in tutto, dalla musica alle persone, ho voglia di bellezza”. Sulla gravidanza: “E’ da un po’ che lavoro sulle mie emozioni, il progetto di diventare mamma nasce da lontano, prima non mi godevo le cose, mi sentivo sempre inopportuna, a disagio, come se quello che capitava a giro a me non potesse capitare”

Alessandra Amoroso ammette: “Sono emotiva e mi carico di ansia”

In passato in una intervista concessa a Vanity Fair, Alessandra Amoroso ha parlato di alcuni suoi lati caratteriali: “Sono una persona molto emotiva, quando mi devo esibire mi carico d’ansia, ho sempre paura di tradire le aspettative. Mi faccio prendere dalle situazioni. Se tra il pubblico vedo una nonna mi viene da piangere, per esempio. E se davanti a me vedo diecimila persone, ma anche solo duecento, per un po’ sto male”.

Nel corso dell’intervista concessa a Verissimo oggi, Alessandra Amoroso ha poi ricevuto numerosi abbracci, dall’amica Serena Brancale a Matilde Gioli, protagonista dell’ultimo videoclip. “Serena Brancale ha saputo per prima della gravidanza”.