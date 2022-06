Alessandra Amoroso, al centro di polemiche/ La dura prova del debutto a San Siro…

Alessandra Amoroso è tra i cantanti dei Tim Summer Hits 2022. La cantante è finita al centro di una gigantesca polemica social per quello che sembra essere stato un autografo negato. Va specificato che la ragazza è sempre stata molto carina con la sua fanbase, dimostrandosi attenta ogni volta che ha incontrato un fan. Nel video che circola sul web, divenuto virale, si vede la cantante restituire a una ragazza un cuscino con la sua foto specificando che nel caso lo avesse firmato avrebbe scontentato gli altri. Questo ha portato a una pioggia di critiche nei suoi confronti con la cantante che sui social network ha dato la sua versione: “Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare le persone del pubblico. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma considerando il poco tempo e le tante persone sapevo che non avrei potuto fare l’autografo a tutti e in più avrei rischiato di non salutare tutti. Nel rispetto del pubblico ho preferito passare quel tempo a scambiare delle chiacchiere con più persone possibili anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto l’autografo”.

Alessandra Amoroso, vita e carriera

Alessandra Amoroso è nata a Galatina il 12 agosto 1986, sta vivendo una carriera incredibile, che l’ha portata a calcare i palchi italiani più importanti ottenendo sempre un grande successo e un grande affetto da parte del pubblico italiano. Si è affermata a partire dal 2009 quando ha partecipato al talent show Amici di Maria De Filippi; questo programma è stato un po’ il suo trampolino di lancio, che l’ha inserita all’interno del panorama musicale italiano e le ha dato l’opportunità di fare numerose esperienze che l’hanno portata a dove è adesso. A partire da quell’anno, quindi, ha prodotto sette album in studio: Senza nuvole, Il mondo in un secondo, Amore puro, Alessandra Amoroso, Vivere a colori, 10, Tutto accade e due album dal vivo, uno nel 2011 chiamato Cinque passi in più e l’altro nel 2019 intitolato 10, io, noi. Ha realizzato diverse tournée nell’arco della sua carriera, con cui ha sempre ottenuto un grande successo.

I premi da Alessandra Amoroso collezionati sono molto numerosi, ma le hanno dato modo di dimostrare a tutto il pubblico quanto ci tenesse a lavorare seriamente e a produrre canzoni memorabili. La sua grinta e il suo carattere la stanno portando alla realizzazione del suo sogno, facendola diventare una delle cantanti italiane più amate. Sicuramente la serata del Tim Summer Hits è stata memorabile grazie a tanti artisti e cantanti italiani e internazionali, ma quando è salita Alessandra Amoroso sul palco il pubblico si è scatenato, e ha iniziato a cantare all’unisono tutte le canzoni con cui si è esibita. Se vi siete persi l’esibizione di Alessandra e, in generale, tutto l’evento, vi consigliamo di cercare alcuni video e di osservare tutte le esibizioni dei vari artisti per capire quante emozioni è riuscito a suscitare nel pubblico questo spettacolo. Aspettiamo di sapere, quindi, le nuove date del tour di Alessandra Amoroso per seguirla su tutti i palchi italiani e passare l’estate a cantare insieme a lei tutte le sue canzoni più famose e celebri. Intanto si avvicina il suoi debutto tanto atteso allo stadio di San Siro.

