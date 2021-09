Alessandra Amoroso/ Al Seat Music Awards con l’ultimo successo “Tutte le volte”

Alessandra Amoroso è tra i protagonisti dei Seat Music Awards di stasera, 9 settembre 2021. Tutte le volte, è l’ultimo brano della popolare cantante salentina che si può ascoltare da pochi in giorni in radio e su tutte le piattaforme. Il brano anticipa l’uscita del suo ultimo brano di inediti previsto per il 22 ottobre, dal titolo “Tutto accade”. La cantante, ha dichiarato in una sue recente intervista, quanto il brano le appartenga molto, infatti, è un modo per pensare a tutte le occasioni in cui pensava di non farcela, in cui era da sola, ha avuto paura e si è sentita persa.

Raffaella Carrà, malattia e morte/ L'ex compagno Sergio Japino racconta il suo "calvario personale"

Adesso, invece, è molto fiera di quello che è diventata e se gira da sola per strada è felice, amatevi di più è l’esortazione che fa a tutto il suo pubblico. Un percorso tutto interiore, racconta Alessandra, iniziato con il brano Piuma e che culminerà con l’uscita dell’album. C’è grande attesa per il ritorno live dell’artista che si terrà il 13 luglio, sul palco più grande e prestigioso della musica rock e pop: lo stadi di san Siro a Milano. L’evento dal titolo Tutto accade rappresenterà il 200 concerto dal vivo dell’artista.

La Favorita/ Streaming del film su Rai 3 tra ironia e situazione della donna

Alessandra Amoroso, carriera e social

Alessandra Amoroso inizia a cantare sin da bambina e grazie al Talent Amici di Maria De Filippi a cui partecipa, vincendo, nel 2009, ottiene il successo da lei nemmeno sperato. Dopo la vittoria ad Amici, è un susseguirsi di hit e di album che superano tutte le aspettativi, ottenendo dischi d’Oro e di Platino. Ha preso parte a tanti duetti con artisti e colleghi importanti, e tutti i suoi concerti registrano il tutto esaurito. Da Immobile sino ad arrivare a Tutte le volte, la carriera dell’artista salentina è sempre stata in ascesa.

Prenderà parte insieme a Elisa, Emma, Giorgia, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini e Laura Pausini al concerto evento che si terrà a giugno 2022, più volte rimandato a causa della pandemia, a favore delle donna vittime di violenza: Una nessuna e centomila. La cantante possiede dei profili social seguitissimi da migliaia di fan che la seguono con affetto e ammirazione, al punto da definirli la sua Big family. L’ultimo post su Facebook riguarda l’attesa per il debutto del video del suo ultimo brano e di quanto sia emozionata. Alessandra Amoroso è poco avvezza a inutili polemiche, ciò che ama condividere con il suo pubblico riguarda lei e le sue passioni. Spesso, ama sposare le cause più disparate e farsene portavoce, come quella importantissima riguardante i lavoratori del mondo dello spettacolo e le difficoltà sostenute durante la pandemia. Recentemente si è scagliata contro Salmo, a causa del suo comportamento scorretto durante un concerto, dichiarando che non è giusto che si definisca artista.

Pelè, Canale 5/ Streaming del film "senza estro" sul grande campione di calcio

Video, Tutte le volte





© RIPRODUZIONE RISERVATA