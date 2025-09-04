Alessandra Amoroso, chi è la cantante originaria di Galatina che ha vinto Amici di Maria De Filippi nel 2009: il percorso nella musica

La carriera di Alessandra Amoroso va avanti ormai da quindici anni. La giovane artista originaria di Galatina ha raggiunto il successo grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2009, talent show che è arrivata a vincere con un tripudio di voti, l’83%. Da sempre molto amata, infatti, Alessandra Amoroso ha conquistato il pubblico durante la sua avventura ad Amici, arrivando dritta al cuore della gente. Particolarmente apprezzati i singoli inediti da lei presentati durante il percorso nel talent show, come “Immobile”, che è stato certificato poco dopo disco di platino dalla FIMI. Sempre ad Amici, Alessandra Amoroso ha presentato il singolo “Stupida”, allo stesso modo molto apprezzato così come il disco che ne porta lo stesso nome, certificato triplo disco di platino. Grandi, dunque, i successi di Alessandra Amoroso fin dagli esordi.

La cantante, nel corso della sua lunga carriera, ha partecipato una sola volta al Festival di Sanremo: è successo nel 2024 con il brano “Fino a Qui”, che si è classificato al nono posto. Dopo la partecipazione a Sanremo 2024, Alessandra Amoroso a Radio 2 ha raccontato: “Il brano sta arrivando, sta ottenendo tanta comprensione dalle persone. Per me ogni volta che canto questa canzone è un’emozione diversa, una sensazione diversa”.

Alessandra Amoroso: “In me c’è sempre stata la verità”

Raccontandosi A Verissimo, Alessandra Amoroso ha parlato dei suoi ultimi anni e dell’evoluzione che ha vissuto come donna: “All’inizio mi sentivo sempre inopportuna, inadatta, a disagio. Invece oggi dico che se tutto questo è capitato a me è perché l’ho sudato, perché lo merito. Ho sempre dato la verità, non mi sono mai nascosta”. A certificare il grande successo e l’enorme amore del pubblico nei confronti di Sandrina sono proprio i numeri: nella sua carriera, quindici anni dopo, l’artista ha venduto tre milioni di dischi, confermandosi una delle più amate dagli italiani.