Nel 2009 era una ragazzina con i capelli corti e il sogno della musica: per provare a diventare quello che sognava, aveva deciso di prendere parte ad Amici di Maria De Filippi, un talent show che le ha dato la possibilità di fare il lavoro che aveva sempre sognato. Nata a Galatina, in provincia di Lecce, Alessandra è cresciuta proprio nel capoluogo pugliese, dove ancora oggi torna non appena ha possibilità, per stare vicino alla sua famiglia. Fin da bambina, ha maturato una passione fortissima per la musica, decidendo di prendere parte a 17 anni ai provini di “Amici”, venendo però scartata. Solamente più avanti la Amoroso ha convinto i giudici che l’hanno ammessa nella scuola: proprio ad “Amici”, Alessandra ha ottenuto un successo immenso, arrivando a vincere l’edizione alla quale ha preso parte.

Nel corso della sua carriera, che va ormai avanti da quindici anni, Alessandra Amoroso ha ricevuto numerosissimi premi, come due MTV Awards e diverse candidature ai World Music Awards, arrivando inoltre a vendere quasi 3 milioni di dischi e ad ottenere 49 dischi di platino e 8 dischi d’oro. Risultati che testimoniano l’immenso amore del pubblico nei confronti della cantante leccese, che a breve diventerà mamma di Penelope, una bambina già amatissima da lei e dal suo fanbase, che non vede l’ora di vederla con la sua bimba tra le braccia. Una maternità della quale Alessandra è profondamente felice: “Sono contenta di diventare mamma a 39 anni. Mi sento più matura” ha spiegato l’artista.

Alessandra Amoroso: “Mi sono sudata tutto il successo”

Le nuove consapevolezze arrivate nella vita di Alessandra Amoroso negli ultimi anni sono frutto anche di un percorso personale cominciato diverso tempo fa, del quale ha parlato lei stessa a Verissimo: “Ho iniziato a lavorare su me stessa, ho imparato a vivere le emozioni al meglio. Ora ho capito che quello che ho, me lo sono sudato” ha raccontato “Sandrina”. Tanti, infatti, i traguardi della sua splendida carriera che l’ha portata a toccare vette altissime nella musica italiana, anche grazie all’amore e al supporto incondizionato dei suoi fan che dal 2009 la amano e seguono con immutato affetto.