Valerio Pastore è il fidanzato di Alessandra Amoroso: chi è

Alessandra Amoroso è tornata a vivere a colori accanto al nuovo fidanzato Valerio Pastore, una storia d’amore ufficializzato dalla stessa cantante, vincitrice di Amici di Maria De Filippi, in occasione della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Fino a qui”. Dopo una cocente delusione e sofferenza con la lunga storia d’amore con con Stefano Settepani, conclusasi nel 2020, la cantante è tornata ad amare e questa volta sente che è quello giusto. “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente, che ho sempre desiderato in realtà. Speriamo possa continuare così” – ha detto la Amoroso ospite del videopodcast “Mano sul cuore” di Cosmopolitan.

La storia d’amore tra Alessandra Amoroso e il nuovo fidanzato Valerio Pastore va avanti da diverso tempo, ma la cantante ha preferito parlarne a tempo debito consapevole di quanto il gossip pesi nella vita di un artista popolare. L’incontro tra i due è avvenuto proprio grazie alla musica, visto che Valerio è un videomaker e tecnico del suono.

Alessandra Amoroso sul nuovo fidanzato Valerio Pastore: “una grande scoperta”

Ricominciare ad amare non è mai facile. Lo sa bene Alessandra Amoroso che, dopo aver superato la delusione dall’ex fidanzato Stefano Settepani, è di nuovo innamorata, il fortunato nuovo fidanzato di Alessandra Amoroos è Valerio Pastore con cui sta vivendo un momento davvero magico e speciale in questa fase della sua vita: “È stato per me una grande scoperta anche per me stessa, ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata e io non lo conoscevo” – ha sottolineato la voce di “Vivere a colori” e “Stupida” che grazie a Valerio ha scoperto una nuova forma d’amore.

Alessandra Amoroso per il fidanzato ha speso parole molto importanti: “La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo molto liberi e questo per me è la chiave di tutto, non lo sapevo ma adesso lo so” ha detto la cantante che parlando della sua relazione con Valerio Pastore ha aggiunto – “non ho nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no, di essere me stessa con tutti i miei colori, non ho freni, sempre ovviamente nel rispetto dell’altra persona”.