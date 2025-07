Alessandra Amoroso, chi è: la vittoria di Amici nel 2009 e il successo. Nella vita privata felice con Valerio Pastore e la bimba che arriverà

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, nel 1986, Alessandra Amoroso ha raggiunto la notorietà nel 2009 grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, talent show che ha poi vinto proprio nello stesso anno, esordendo con ottimi risultati anche in termini di ascolti e vendite, con brani che sono diventati popolarissimi, come “Immobile”, “Stupida”, “Vivere a colori”, “Karaoke” e tantissimi altri. Nonostante la sua giovane carriera, cominciata solo 15 anni fa, Alessandra Amoroso ha venduto già milioni e milioni di copie: insomma, una carriera ben avviata nonostante non abbia ancora quarant’anni.

Per quanto riguarda invece la vita privata di Alessandra Amoroso, sappiamo che per diversi anni è stata legata a Stefano Settepani, produttore discografico: i due si sono fidanzati nel 2017 e avrebbero dovuto sposarsi. quando la loro storia d’amore è finita. Nel 2019, infatti, la loro relazione è terminata. Dal 2023 Alessandra Amoroso ha trovato nuovamente l’amore con Valerio Pastore, che di mestiere fa il tecnico del suono. I due hanno iniziato una relazione basata su importanti valori come il rispetto e l’indipendenza: Alessandra ha spiegato di sentirsi libera nel vivere il suo amore con Valerio, tanto da decidere di mettere su famiglia con l’uomo, che diventerà papà della figlia Penny. A marzo 2023, infatti, la Amoroso ha annunciato di essere in dolce attesa di una bambina.

Alessandra Amoroso, la gravidanza di Penny: quando finiscono i 9 mesi?

Alessandra Amoroso metterà al mondo Penny a settembre e nonostante il pancione continui a crescere, lei è ancora in tour, con tantissima energia e voglia di vivere questo periodo magico. “Quello di diventare mamma era un po’ il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita” ha raccontato a Verissimo la cantante, spiegando inoltre che essere mamma a quasi 40 anni non la spaventa, anzi, perché si sente più “matura e consapevole”. Una consapevolezza che dunque la rende felicissima di questa gravidanza e della bimba che arriverà.