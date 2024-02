Alessandra Amoroso, chi sono i genitori Walter e Angela/ “Mi hanno insegnato valori come rispetto e fiducia”

Genitori di Alessandra Amoroso: “mio papà e mia mamma mi hanno insegnato il rispetto”

si chiamano Walter e Angela i genitori di Alessandra Amoroso, la amatissima cantante salentina in gara a Sanremo 2024. Parlando proprio della sua famiglia, qualche anno fa a “Verissimo” aveva rivelato: “Mia mamma è stata la prima cantante che ho ascoltato e la prima con cui ho duettato. La cosa bella di mia madre è che, in passato, quando io mi lamentavo lei rispondeva alle mie lamentele cantando, ma oggi mi rendo conto di fare la stessa cosa con la mia nipotina. Quindi sono uguale a lei!”.

Alessandra Amoroso, fidanzato ed ex/ Valerio Pastore e Stefano Settepani: "Scoperto un nuovo modo di amare"

Proprio i suoi genitori hanno trasmesso ad Alessandra Amoroso dei valori fondamentali: “La famiglia, la sincerità, la fiducia, il rispetto, sono cose che mi hanno insegnato sicuramente i miei genitori”. Non solo la mamma e il papà: la Amoroso raccontava, qualche anno fa, di avere un rapporto particolare anche con la nonna. “Tante cose io penso di averle imparate da mia nonna, però. Dentro di me le parlo spesso di me, di cosa faccio, di come vivo” aveva rivelato.

“Fino a qui" testo completo canzone Alessandra Amoroso Sanremo 2024 /"Freddo cane..."

Alessandra Amoroso: “La mia nipotina è la mia priorità”

Un amore immenso per la famiglia, i genitori, la nonna e non solamente. Da qualche anno nella vita di Alessandra Amoroso c’è anche la nipotina: “Un amore vero e unico, lei prova per me un amore viscerale. Questo filo che ho con mia nonna e come se lo avesse passato ad Andrea. La cosa meravigliosa è che quando ho tempo e sono dai miei genitori, la mia nipotina è la mia priorità” aveva raccontato ancora a “Verissimo”. “Quando riesco ad avere del tempo libero, Andrea è la mia priorità e tutti ne sono felici, in primis mia sorella” aveva aggiunto poi la cantante in gara a Sanremo 2024.

Alessandra Amoroso, finale Sanremo 2024/ “Fino a qui” delude la Stampa, ma il pubblico la vota

Il papà di Alessandra Amoroso, Walter, qualche anno fa aveva raccontato a “Dipiù”: “Nella vita di tutti i giorni porto una protesi alla mano. Avevo quattro anni e un giorno andai coi miei genitori a Lecce. Stavo giocando in mezzo all’erba e scavai un buco. Poi, all’improvviso, un’esplosione fortissima. Mi svegliai in ospedale, coi miei con gli occhi piene di lacrime. Avevo toccato una vecchia bomba della Guerra mondiale, che mi era scoppiata in mano”. Proprio nella stessa intervista, di due anni fa, il papà aveva parlato poi della figlia: “Magari realizzerà anche il suo sogno: partecipare al Festival di Sanremo. Finora ci è stata solo come ospite. Credo che abbia tutte le carte in regola per vincerlo e ci farebbe un altro grande regalo”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA