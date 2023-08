Alessandra Amoroso compie 37 anni/ Dal successo ad Amici alla liaison con Valerio Pastore

Alessandra Amoroso, dal Guinness dei primati all’esordio editoriale

Sembra passato così poco da quando eravamo “Estranei a partire da ieri”, eppure sono trascorsi 14 anni da quando una giovane 23enne, dal salento, è approdata nella scuola di Amici di Maria De Filippi trovando la gioia di alzare il trofeo. Da allora, Alessandra Amoroso non ha fatto altro che vivere di musica, di amore, costruendo il suo successo senza mai dimenticare l’importanza di costruire una famiglia. In occasione del suo compleanno – 37 anni – il Corriere della Sera ha ricostruito alcune tappe della sua vita tra amori e curiosità.

Il portale del quotidiano parte da un aneddoto legato ad Alessandra Amoroso e la sua forte passione per la musica. Non molti sanno che la salentina è entrata nel Guinness dei primati per un record piuttosto singolare. E’ infatti l’unica artista ad essere riuscita a fare ben 19 duetti in 2 minuti. La cantante, che oggi spegne 37 candeline, oltre alle 7 note ha tentato di dare sfogo anche ad una vena letteraria con un libro – “A modo mio vi amo” – scritto per dare omaggio ai suoi fan per il costante supporto.

Alessandra Amoroso, le liaison del passato e il nuovo amore per Valerio Pastore

Per quanto riguarda le curiosità di carattere sentimentale sul conto di Alessandra Amoroso, il Corriere della Sera racconta come ai tempi di Amici di Maria De Filippi fosse legata con un ragazzo di nome Marco Traficante. La storia giunse al capolinea poco dopo il trionfo nel talent e nel 2010 iniziò una relazione con Luca Salvatore. A segnarla in maniera particolare è stata invece – come riporta il portale – la fine della liaison con il produttore Stefano Settepani.

Di recente sembra che l’amore sia tornato di casa per Alessandra Amoroso; il settimanale Diva e Donna – nel mese di luglio – ha infatti pubblicato alcuni scatti che ritraggono la cantante in attimi di dolcezza con il suo nuovo compagno: Valerio Pastore. Come racconta il Corriere della Sera, i due erano tra l’altro già stati visti insieme qualche settimana prima mentre ad oggi si godono le loro vacanze a Formentera. Al di là dei rapporti sentimentali, Alessandra Amoroso vanta una carriera florida costruita grazie ad Amici di Maria De Filippi. Proprio per la conduttrice ha spesso proferito parole di affetto e stima: “Io la chiamo mamma; lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare“.

