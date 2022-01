Alessandra Amoroso conduttrice di Rtl 102.5/ 7 prime serate: esordio il 13 gennaio

Alessandra Amoroso e Rtl 102.5, un binomio che si rinsalda. Dopo la partecipazione al veglione di Capodanno dell’emittente insieme a circa 40 altre star internazionali della musica (c’era anche Katy Perry, ndr), l’artista pugliese condurrà un format tutto suo in radiovisione, “Tutto accade”. Ad annunciarlo è la stessa cantante: “Una volta al mese ci vedremo, a partire dal 13 gennaio. Staremo un paio d’ore insieme la sera per raccontare quello che è stato di tutti questi anni bellissimi, quello che sta accadendo oggi e quello che sarà fino al 13 luglio, quando noi apriremo le porte di questo mio primo concerto a San Siro. Sarà il mio duecentesimo concerto. Sarà meraviglioso”.

L’emozione è tanta e incontenibile, perché “ci saranno tantissimi amici. Non dico chi ci sarà, ma sarà bellissimo. Sarà bello condividere quello che è stato di questi 13 anni e quello che sarà e ci porterà a festeggiare tutti insieme il 13 luglio 2022. Mi auguro che questo sia solo l’inizio: nonostante tutte le difficoltà che stiamo vivendo, so che tutto andrà per il meglio, staremo bene e saremo felici. Per me questo è molto importante, auguro il meglio a tutti”.

ALESSANDRA AMOROSO CONDUTTRICE DI RTL 102.5: DATE E COME VEDERE LA DIRETTA

Come accennavamo, Alessandra Amoroso diviene dunque conduttrice d’eccezione di sette imperdibili prime serate su Rtl 102.5: esse si terranno il 13 di ogni mese e si partirà già giovedì 13 gennaio 2022, con l’ex concorrente di Amici che sarà in compagnia di Francesca Cheyenne, Laura Ghislandi e Gigio D’Ambrosio per condividere con gli ascoltatori e telespettatori ricordi indelebili e racconti esclusivi della sua carriera artistica. Un viaggio da percorrere insieme fino al 13 luglio 2022, attesissima data del concerto allo stadio San Siro, nel quale soltanto un’altra donna è riuscita a esibirsi: si tratta di Laura Pausini, nel 2007.

Prevista un’ampia schiera di ospiti e amici di Alessandra, che regaleranno aneddoti ed emozioni senza soluzioni di continuità. La diretta potrà essere seguita su Rtl 102.5 e in streaming su Rtl 102.5 Play. Rammentiamo che Rtl 102.5 è in radiovisione sul canale 36 del digitale terrestre, sul 736 di Sky e in streaming su Rtl 102.5 Play.



