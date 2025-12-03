Dall'avventura nella scuola di Amici che voleva lasciare alla sindrome dell'impostore, tutte le curiosità su Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso è da anni una protagonista indiscussa della musica italiana. Dopo aver scalato le classifiche, la cantante salentina ha anche conquistato San Siro diventando uno dei nomi più importanti della discografia. La carriera di Alessandra Amoroso è iniziata nella scuola di Amici di Maria De Filippi dove ha sfoggiato non solo il suo talento, ma anche il suo carattere e le sue fragilità. Nella scuola di Amici, la Amoroso ha vissuto momenti particolari e, in alcune occasioni, ha anche pensato di ritirarsi. In alcune interviste rilasciate nel corso degli anni, la Amoroso ha svelato di aver vissuto male l’avventura nella scuola essendo in lotta con se stessa.

Più volte, infatti, ha anche pensato di ritirarsi al punto che, una sera, è andata a letto vestita con la ferma intenzione di lasciare tutto il giorno successivo. A fermarla è stata Maria De Filippi che ha sempre creduto in lei sin dalla prima volta in cui ha ascoltato la sua voce.

Alessandra Amoroso: che cos’è la sindrome dell’impostore

Alessandra Amoroso non ha mai nascosto di aver vissuto per diverso tempo la sindrome dell’impostore. Per diverso tempo, all’inizio della carriera, la cantante salentina non si è sentita meritevole del successo ottenuto non capacitandosi dell’affetto che riceveva dal pubblico. Cresciuta con i valori che il lavoro e il successo sono associati alla fatica, la Amoroso non si rendeva conto di meritare il successo ottenuto solo grazie al suo talento vocale.

Dopo tanti anni, tuttavia, ha smesso di autosabotarsi e ha cominciato a capire che anche fare la cantante è un lavoro e che quel successo lo meritava. Pur essendo un lavoro da privilegiata, è pur sempre un lavoro ma accettare tutto non è stato facile e la Amoroso è riuscita a farlo solo grazia all’aiuto della psicologa.