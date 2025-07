Alessandra Amoroso protagonista di una scena virale: cos'è successo al suo concerto

Gaffe per Alessandra Amoroso. L’estate 2025 sta essendo davvero speciale per Alessandra, incinta di circa sette mesi. La cantante, infatti, aspetta la sua prima figlia, Penelope Maria, nata dall’amore con il compagno Valerio Pastore, e il parto è previsto per settembre. Nonostante la gravidanza avanzata, Alessandra sta portando avanti comunque il suo tour estivo, probabilmente il più emozionante della sua carriera, registrando un grande successo in ogni tappa. Nel suo ultimo show a Marsciano, poi, si è resa protagonista di un simpatico siparietto.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Con lui sono libera di essere me stessa"

Durante l’esibizione nella località in provincia di Perugia, Alessandra si è resa protagonista di un simpatico fuori programma. Mentre cantava uno dei suoi brani, infatti, ha avuto un momento di vuoto e ha dimenticato il testo della canzone. Dopo un attimo di confusione, ha iniziato a ridere e ha cercato supporto tra i presenti sul palco. Non ricevendo aiuto, ha quindi deciso di sdrammatizzare rivolgendosi al pubblico. “Mi giro per cercare conforto e trovo gente più cretina di me, è complicato andare avanti”, ha detto, scatenando le risate dei presenti.

Alessandra Amoroso interrompe il concerto: c’entra la gravidanza/ “Ho sentito una botta”, cosa è successo

Alessandra Amoroso fa una gaffe sul palco: cos’è successo

Poco dopo “l’incidente” sul palco, Alessandra Amoroso ha scherzato attribuendo tutto agli “ormoni“, spiegando con ironia che in questo periodo particolare ogni scusa è buona per dar loro la colpa. “Questa cosa degli ormoni sta sfuggendo di mano, perché ora la colpa è sempre la loro”, ha commentato. Ad ogni modo, la cantante ha poi sottolineato quanto si senta a proprio agio durante i concerti, soprattutto quando è circondata dal suo pubblico. “Dato che ho capito che ho dato il peggio di me… lo rifacciamo, va bene?”, ha infine concluso, riprendendo a cantare. Al che, il video è andato immediatamente virale, facendo il giro dei social.