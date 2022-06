Alessandra Amoroso/ Duetto tributo a Lucio Dalla con Fiorella Mannoia in “La sera dei miracoli”

Alessandra Amoroso e un 2022 da sogno: grande attesa per San Siro

Alessandra Amoroso si prepara a vivere un’estate in musica decisamente magica. La cantante salentina calcherà infatti il prestigioso palco di San Siro per la prima volta il prossimo 13 luglio. Tutto accade a San Siro è il nome dello show-evento che segnerà un’altra importantissima tappa nel suo viaggio in musica, e che la vedrà esibirsi nello storico stadio milanese. Un concerto attesissimo per lei e per tutti i suoi affezionati fan, un evento destinato ad entrare nella storia. Alessandra Amoroso sarà infatti la seconda cantante italiana, dopo Laura Pausini, a cantare in quello storico stadio.

“Spero dopo il mio San Siro di aprire le porte solo al talento, senza distinzioni e differenze. È il talento quello che conta” aveva rivelato nel backstage di RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO, che l’ha vista esibirsi in Piazza Duomo, assieme a numerosi colleghi, con un medley dei suoi successi. In attesa di San Siro, la cantante è reduce dal successo del suo ultimo disco, il settimo in studio, dal titolo Tutto Accade. Piuma, Sorriso grande, Tutte le volte e Canzone inutile i singoli estratti dal progetto, cui ha fatto seguito il brano Camera 209 che anticipa il grande show allo stadio del prossimo 13 luglio.

Alessandra Amoroso e Lucio Dalla, l’omaggio in La sera dei miracoli con Fiorella Mannoia

In attesa di vederla a San Siro, Alessandra Amoroso è protagonista di DallarenaLucio, serata dedicata all’indimenticabile Lucio Dalla e ricca di ospiti. Anche la cantante salentina presenzia nella magica cornice dell’Arena di Verona, dove ha luogo lo show condotto da Carlo Conti e Fiorella Mannoia. E proprio con la Mannoia, Alessandra Amoroso ha reinterpretato uno dei brani simbolo del repertorio artistico e musicale di Lucio Dalla: La sera dei miracoli.

Le due cantanti hanno infatti duettato sulle note di questo brano in A te, l’album tributo di Fiorella Mannoia dedicato a Lucio Dalla e pubblicato il 29 ottobre 2013. Nel corso degli anni sono numerosi gli artisti che si sono ispirati alla musica del cantautore bolognese, omaggiandolo anche attraverso la reinterpretazione delle sue canzoni più famose. DallarenaLucio è dunque l’occasione per riunire le grandi voci della canzone italiana, tra cui la stessa Alessandra Amoroso, per dedicare il giusto omaggio a uno dei suoi massimi interpreti.

