Alessandra Amoroso e Boombadash/ La cantante festeggia papà Walter

Ci sono anche Alessandra Amoroso e Boombadash tra gli ospiti più attesi di Battiti Live. Loro sono a tutti gli effetti la coppia di quest’estate 2020, con il brano tormentone Karaoke che è il più trasmesso in Italia da ormai cinque settimane di fila. Alessandra Amoroso e Boombadash toccano il cielo con un dito, mettendo alle spalle altre canzoni di grande successo come Ciclone di Takagi & Ketra e Mediterranea di Irama. La forza di Karaoke è la sua freschezza: energia pura scandita a gran ritmo, una ventata di ottimismo ed una voglia irrefrenabile di tornare a vivere e divertirsi in totale spensieratezza. Insomma Karaoke di Boomdabash e Alessandra Amoroso emana pensieri felici e positivi, in un momento sempre delicato per via dell’emergenza Covid-19. Allora non vediamo l’ora di rivederli all’opera questa sera, in un’esibizione che si preannuncia come sempre frizzante.

ALESSANDRA AMOROSO E GLI AUGURI PER PAPA’ WALTER

Alessandra Amoroso festeggia il compleanno di papà Walter sui social. La cantante salentina sta trascorrendo tutta l’estate in Salento, circondata dall’affetto degli amici e della famiglia. Vivendo a Roma, la Amoroso non ha molte occasioni per vivere gli affetti veri e, così, approfittando del caldo, si sta rilassando nella propria terra dove è cresciuta cominciando a dedicarsi alla musica. Con una foto in cui sorride accanto a papà Walter che la guarda orgogliosa, la cantante condivide con i propri followers la gioia di poter festeggiare il compleanno insieme al papà. “Auguri signor Walter”, scrive Alessandra ricevendo, poi, gli auguri di tutti i suoi fans per il padre. Per la Amoroso, nonostante sia tornata nuovamente single dopo la fine della sua storia con Stefano Settepani, è un momento sereno. La sua carriera sta procedendo a gonfie vele e anche nella vita privata, nonostante abbia nuovamente il cuore libero, appare molto serena. Merito dell’estate, del sole e del mare della sua Puglia?

Visualizza questo post su Instagram Auguri signor Walter!!! #67 #auguripapa #buonsanlorenzoatutti Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 10 Ago 2020 alle ore 6:49 PDT





