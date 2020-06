Alessandra Amoroso e i Boomdabash, Karaoke/ Nuovo singolo dopo Mambo Salentino

Pubblicità

Continua l’unione di successo, tutta salentina, tra Alessandra Amoroso e i Boomdabash che dopo il successo di Mambo Salentino da oggi saranno in radio con il nuovo singolo, Karaoke. Il brano in uscita con etichetta Soulmatical – Polydor sarà in rotazione radiofonica oggi e poi sarà disponibile in digitale su Spotify, ITunes, Apple music e in tutti i principali digital store pronti a conquistare il pubblico, lo stesso che lo scorso anno ha regalato alla loro unione un triplo disco di platino. Il sodalizio artistico tra Alessandra Amoroso e i Boomdabash continua con un brano che ha già il sapore della hit estiva, un perfetto mix tra il reggae e il pop che mette insieme di nuovo la straordinaria voce della cantante salentina e la grinta e il ritmo della reggae band italiana.

ALESSANDRA AMOROSO E I BOOMDABASH INSIEME IN KARAOKE

Il brano nasce dall’amicizia tra Alessandra Amoroso e i Boomdabash e arriva in un particolare momento in cui tutti noi veniamo fuori da una quarantena e un blocco forzato che, però, in questo caso assume le sfumature della speranza e della vita. In una nota che accompagna il lancio di Karaoke, la stessa band spiega: “Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a “Karaoke””. La band è pronta a farci ritrovare la gioia di vivere e di cantare con un brano che “nasce proprio dalla voglia d’estate che ognuno di noi ha, un brano nato con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci”.



