Alessandra Amoroso e i Boomdabash/ La passione salentina in Karaoke e a Verissimo

Alessandra Amoroso ha mancato il matrimonio con Stefano Settepani ma quando si tratta di musica non ne sbaglia una. La bella salentina è stata ad un passo dalle nozze con il suo fidanzato salvo poi tornare sui suoi passi e chiudere con lui per via di una serie di incompatibilità e motivazioni che, forse, non conosceremo mai davvero. Ma se il capitolo vita privata è fermo al palo, sicuramente la bella e brava pupilla di Maria de Filippi non si lascia sfuggire l’occasione di un tormentone e se l’anno scorso ci ha tenuto compagnia con i Boomdabash e Mambo Salentino, quest’anno lo farà con i suoi stessi amici e compagni ma sulle note di Karaoke, il sicuro successo della nuova stagione estiva. Proprio per questo oggi la passione salentina sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin per presentare il nuovo brano, un mix perfetto dei “colori” e le musiche del Sud e non solo, il frutto di un lungo lockdown che ci ha messo a dura prova.

ALESSANDRA AMOROSO E I BOOMDABASH A VERISSIMO CON KARAOKE

Come racconteranno oggi e hanno raccontato nei giorni scorsi, sono stati proprio i ragazzi dei Boomdabash che hanno voluto nuovamente Alessandra Amoroso a bordo di questo progetto per via di quello che li ha legati e della stima che adesso li unisce. Loro stessi hanno spiegato: “Ora più che mai sentivamo il bisogno di condividere le nostre emozioni con qualcuno per noi di veramente speciale, ecco perché abbiamo deciso di richiamare la nostra amica Alessandra Amoroso mentre stavamo lavorando a “Karaoke” nel periodo del lockdown. Sono stati mesi molto difficili, di restrizioni, di pensieri e riflessioni continue. Nonostante quest’estate si annunci diversa e dal sapore particolare nutrivamo la necessità di scambiare con lei e con il nostro pubblico un messaggio di speranza”. A quanto pare i fan hanno apprezzato visto che la canzone è già in rotazione nelle radio e oggi sbarcherà in tv pronta a conquistare le vette delle classifiche.



