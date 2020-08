Alessandra Amoroso e i Boomdabash/ Video, con Karaoke dal castello di Mesagne (Battiti Live 2020)

Alessandro Amoroso e i Boomdabash dopo aver aperto la prima puntata del Battiti Live 2020, questa sera saranno ancora i protagonisti della kermesse musicale condotta da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, ma con un’esibizione diversa da quella precedente. Se durante il primo appuntamento la cantante e il gruppo salentino hanno fatto ballare Otranto sul palco ufficiale di Battiti sulle note di Karaoke, per la quarta settimana consecutiva in cima alla classifica confermandosi così il vero tormentone dell’estate 2020, questa sera si esibiranno da una location alquanto suggestiva. Alessandra Amoroso e i Boomdabash, infatti, saranno i protagonisti di una delle tre esibizioni on the road della seconda puntata di Battiti Live 2020. Gli interpreti di “Karaoke” si esibiranno dal castello di Mesagne di fronte ad un pubblico molto ristretto. Sui social, nel frattempo, la cantante salentina che si sta godendo l’estate nella sua Puglia, condivide con i fans la gioia per il successo che sta ottenendo Karaoke il cui videoclip ufficiale ha superato 43 milioni di visualizzazioni su You Tube.



Alessandra Amoroso e i Boomdabash: la challenge della salentina

Alessandra Amoroso è protagonista con i Boomdabash su tutte le radio italiane con karaoke, ma non solo. Di recente infatti si è resa protagonista di quella che è stata chiamata “Challenge Accepted” a cui hanno partecipato anche Emma Marrone e Bianca Atzei tra le altre. L’evento è rappresentato da foto in bianco e nero di milioni di donne famose e non. L’obiettivo è quello di darsi forza l’una con l’altra e ad essa hanno partecipato anche autorità come Cindy Crawford e Vanessa Bryant. Alessandra ha specificato: “Grazie a Elena Sofia Ricci, Emma Marrone, Elisabetta Franchi, Bianca Atzei, Cristina Marino e Fenia Galtieri. Sempre a supporto delle donne”, clicca qui per la foto e per i commenti dei follower.

