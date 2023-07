Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore già in crisi?/ Le frasi della cantante non sfuggono ai fan

Alessandra Amoroso in crisi con il compagno? Gli indizi social

Alessandra Amoroso e il fidanzato Valerio Pastore, sono apparsi per la prima volta sulle copertine del settimanale Chi. Nella paparazzata i due erano intenti a fare spesa al supermercato, in atteggiamenti palesemente da coppia. Tutto bellissimo, se non fosse che nelle ultime ore la cantante sembra far trapelare ci sia già una crisi con il compagno.

Amici 23, Emma Marrone e Alessandra Amoroso nel cast?/ Arisa e Todaro al capolinea...

L’ex allieva di Amici, infatti, ha pubblicato alcuni messaggi sulle storie Instagram che alluderebbero a del malcontento: “Regala la tua assenza a chi non dà valore alla tua presenza” si legge. Poi una citazione di Gio Evan: “Mi diceva che non sono gli altri a spegnere le mie speranze ma io che ho affidato l’interruttore della mia luce a mani incapaci di illuminare. Nonna mi diceva che non sono loro che impediscono ai miei sogni di realizzarsi ma io che frequento troppo gli incubi degli altri”. Insomma, che la coppia sia già in crisi?

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore nuova coppia?/ Insieme al supermercato, lo scoop

Emma difende Alessandra Amoroso dopo il caso della mancata foto con una fan

Alcuni mesi fa, Alessandra Amoroso è finita nel ciclone della polemica social per una mancata foto con una fan. Il rifiuto della cantante salentina ha dato libero sfogo agli hater, che l’hanno ricoperta di insulti. Ai microfoni di Muschio Selvaggio, podcast condotto da Fedez, Emma Marrone è intervenuta a favore dell’amica.

“Alessandra, per non aver fatto una foto con una fan, si è presa una tempesta di insulti e ora sta vivendo un momento buio della sua vita. Non è giusto! Quando le persone si mettono di impegno creano dei disagi enormi. Non è tutto sempre lecito e non è tutto dovuto. Alessandra non se lo merita tutto questo odio. È stata fatta una violenza inaudita a un’artista che in dieci anni si è sempre data al suo pubblico” ha affermato la cantante.

Valerio Pastore è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso?/ Tutto tace ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA