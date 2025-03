Dopo giorni di indiscrezioni, Alessandra Amoroso ha rotto il silenzio sui social, annunciando di essere realmente incinta. La celebre cantante ha confermato le voci che la volevano in dolce attesa, pubblicando sul suo profilo Instagram una bellissima foto che la vede col pancino appena visibile, baciato dal fidanzato Valerio Pastore.

Uno scatto ricco d’amore, che la cantante ha voluto impreziosire con parole pregne di gioia. “Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, – ha annunciato Alessandra Amoroso – si agita, saluta e saltella… e sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite! Ti amiamo già Penny, non vediamo l’ora di averti tra le nostre braccia… Settembre è vicino“. In poche parole, l’ex di Amici ha annunciato non solo di essere incinta ma anche il sesso del bambino che aspetta e il nome scelto.

Alessandra Amoroso presto mamma: gli auguri social delle colleghe

Alessandra Amoroso aspetta una bambina che chiamerà Penelope. Il termine della gravidanza è, inoltre, previsto per settembre, dunque subito dopo l’estate la cantante diventerà mamma. Una notizia che è stata accolta con grandissima gioia dai suoi tantissimi fan, ma anche da molte colleghe. Come Laura Pausini, che ha scritto: “Sono tanto tanto felice per voi. Auguri”; o come Giorgia “oh dio Sandrina che bellooo”. “Che emozione bellissima”, ha scritto Noemi sotto il post di Alessandra Amoroso: “Amore di zia”, ha commentato invece Big Mamma, con la quale la cantante ha collaborato di recente. “Ma che meraviglia congratulazioni”, ha aggiunto Giulia Salemi, e tanti sono stati i commenti felici di ex volti di Amici. Alessandra Amoroso si prepara a diventare mamma per la prima volta, così come il compagno Valerio, con il quale la cantante sta dal 2021. Lui non è un volto dello spettacolo, bensì un tecnico del suono e videomaker.

