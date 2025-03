Alessandra Amoroso presto mamma?

Alessandra Amoroso, molto discreta e riservata, parla raramente della propria vita privata che protegge da gossip e pettegolezzi vari. Da diverso tempo, tuttavia, è fidanzata con Valerio Pastore, un tecnico del suono che è entrato nella sua vita dopo la fine della lunga relazione con Stefano Settepani. Valerio, di otto anni più giovane della cantante salentina, è riuscito a conquistarla e con lei vive da tempo una storia d’amore bellissima e serena. Raggiante e felice, la Amoroso si sta totalmente dedicando al proprio lavoro e alla vita privata godendosi ogni istante con il fidanzato con il quale, presto, potrebbe realizzare il sogno più grande: quello di diventare mamma.

Legatissima alla famiglia e alla nipotina Andrea, Alessandra Amoroso non ha mai nascosto il sogno di poter avere una famiglia tutta sua e quel sogno potrebbe concretizzarsi molto presto secondo le ultime indiscrezioni secondo cui l’artista potrebbe essere in dolce attesa.

Alessandra Amoroso: il gossip sulla presunta gravidanza

Secondo un’indiscrezione pubblicata su Instagram da Deianira Marzano, Alessandra Amoroso sarebbe incinta del primo figlio. Nel dettaglio, secondo la segnalazione, la cantante dovrebbe diventare mamma per la prima volta di una bambina che dovrebbe nascere a settembre. “Ho uno scoop, Alessandra Amoroso è incinta. A settembre nasce Penelope Maria Pastore” si legge nelle story di Marzano.

L’indiscrezione dell’esperta di gossip è diventata immediatamente virale e come fa notare la stessa Marzano condividendo il messaggio di una follower, la smentita da parte della Amoroso non è ancora arrivata. Per ora, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata anche se i fan non nascondono la gioia qualora la notizia dovesse essere confermata.