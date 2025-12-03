Diventare madre era il sogno di Alessandra Amoroso, che ha da poco avuto la prima figlia Penelope Maria: la sua felicità

In un’epoca in cui ogni cosa viene pubblicata sui social perché se no si crede di non esistere nel mondo, un applauso a coloro che almeno i bambini li proteggono da uno strumento assai pericoloso come lo possono essere i social, che sono vetrine per tutti, anche coloro che non hanno intenzioni puramente benefiche.

Si sta parlando di Alessandra Amoroso che quest’anno ha partorito la sua prima bambina che ha deciso di chiamare con il nome di Penelope Maria. Il suo compagno è Valerio Pastore e insieme sono più felici che mai perché hanno esaudito il sogno di allargare la famiglia. Di recente la cantante ha raccontato l’emozione e la felicità di diventare madre in un’intervista rilasciata a Verissimo.

Di recente Emma Marrone ha pubblicato una foto nelle sue storie di Instagram che ritrae la sua amica e collega Alessandra Amoroso con in braccio la figlia Penelope Maria avuta dal compagno Valerio Pastore. Ovviamente i fan sono al settimo cielo per la loro gioia che si stanno godendo come non mai.

“Diventare mamma era il mio sogno” ha raccontato nello studio di Silvia Toffanin, ed è molto felice del fatto che sia successo all’età di 39 anni, avendo una maturità in più e soprattutto una consapevolezza maggiore. Per quasi tutta la durata della gravidanza si è esibita sui palchi di tutta Italia scatenando anche delle sterili polemiche.