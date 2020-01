Alessandra Amoroso e Stefano Settepani si sono lasciati?/ Crisi dopo le mancate nozze

Si torna a parlare di Alessandra Amoroso e di Stefano Settepani ma soprattutto della loro presunta crisi. Questa volta a farlo è il settimanale Chi in edicola oggi pronto a giurare che la coppia sia alle prese con una crisi che potrebbe portare alla rottura definitiva per via di una serie di divergenze su temi importanti come matrimonio e figli. Già in passato si era parlato di nozze in arrivo per la cantante di Amici e il suo fidanzato ma poi tutto è naufragato affermando che una serie di impegni proprio della Amoroso avrebbero ritardato il momento. Fatto sta che dietro tutto questo potrebbe esserci di più e anche per la bella coppia è arrivato il momento di far arrivare i nodi al pettine e prendere una decisione. Secondo il settimanale di Alfonso Signorini dietro la crisi ci sarebbe proprio una prospettiva di futuro diversa per i due fidanzati.

ALESSANDRA AMOROSO E STEFANO SETTEPANI SI SONO LASCIATI?

In particolare, Alessandra Amoroso vorrebbe presto sposarsi e avere dei figli dal compagno Stefano Settepani che, però, è molto concentrato sul suo lavoro e non sembra avere fretta di mettere su famiglia soprattutto perché ne ha già una con la sua ex moglie. Dal suo precedente matrimonio il manager ha già avuto due figlie e se s questo sommiamo il fallimento forse si può capire il perché abbia poca intenzione di ripassarci. Al momento si parla solo di lavoro quindi anche perché Alessandra Amoroso in autunno potrebbe tornare sulla cresta dell’onda con un nuovo album, la promozione e un tour e a quel punto ci sarebbe davvero poco spazio per la vita privata, per un matrimonio e dei figli. La coppia andrà a nozze proprio questa primavera o annuncerà l’addio prima dell’arrivo del nuovo album?

