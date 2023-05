Alessandra Amoroso e Valerio Pastore nuova coppia?/ Insieme al supermercato, lo scoop

Alessandra Amoroso e Valerio Pastore insieme al super: nuova coppia?

Sembra essere sbocciato l’amore nella vita di Alessandra Amoroso, e il fortunato sarebbe un tecnico del suolo di origini salernitane. La cantante salentina è stata infatti pizzicata dai paparazzi di Chi nei pressi di un supermercato, in dolce compagnia di tal Valerio Pastore. Come riporta il nuovo numero del settimanale, che ha pubblicato tra le sue pagine gli scatti della coppia, i due avrebbero fatto la spesa in un supermercato di Roma, per poi fare un salto dal fruttivendolo e, infine, fare ritorno a casa di lei in macchina.

Valerio Pastore è il nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso?/ Tutto tace ma...

Gli scatti li mostrano l’uno al fianco dell’altra, mentre si aggirano fra gli scaffali alla ricerca dei giusti prodotti da mettere nel carrello della spesa. Carrello che è stato riempito con acqua minerale, detersivi e prodotti per la casa: tutti prodotti che farebbero pensare ad una vera e propria convivenza piuttosto che, come fatto notare dalla rivista, ad una semplice cena improvvisata in dolce compagnia. I due sembrano dunque fare coppia fissa e la complicità è alle stelle, tra sorrisi, sguardi e abbracci nei pressi del parcheggio del supermercato.

Alessandra Amoroso è fidanzata?/ Spunta un nuovo nome dopo il gossip su Aiello

Valerio Pastore, chi è il presunto nuovo fidanzato di Alessandra Amoroso

Ma chi è Valerio Pastore, colui che avrebbe fatto breccia nel cuore di Alessandra Amoroso? Le indiscrezioni sulla coppia circolano ormai da tempo, ma queste immagini sono la conferma che tra i due c’è del tenero. Come rivela Chi, lui è un tecnico del suono salernitano di 28 anni, è nato a Eboli ma vive a Olevano sul Tusciano. Sarebbe il nuovo presunto fidanzato della cantante salentina che, dopo la lunga storia d’amore con l’ex Stefano Settepani, non ha più avuto relazioni sentimentali di rilievo.

Alessandra Amoroso come Chiara Ferragni: lato B sulla neve/ Web in delirio

Sarebbe dunque ritornato l’amore nella vita dell’artista, dopo un breve periodo di “singletudine” in cui si è dedicata a se stessa, alla sua musica e agli affetti più cari. Alla cantante era anche stato attribuito, la scorsa estate, un presunto flirt con il collega Aiello (poi prontamente smentito). Il suo presente, ora, si chiama Valerio e i fan dell’ex allieva di Amici sono felicissimi che la propria beniamina abbia ritrovato la serenità a livello sentimentale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA