ALESSANDRA AMOROSO/ “Emma e io ci siamo scontrate, nel senso che…”

C’è anche Alessandra Amoroso, tra gli ospiti della seconda puntata de La musica che gira intorno, il nuovo programma condotto da Fiorella Mannoia in onda oggi, in prima serata, su Rai1. È da poco uscito Pezzo di cuore, il nuovo singolo che vede Emma duettare proprio con la sua amica Alessandra, salentina come lei e – come lei – ex allieva della scuola di canto più famosa della tv (quella diretta da Maria De Filippi). Nel corso degli anni, le loro carriere le hanno portate a prendere direzioni di vita e artistiche abbastanza diverse, anche se per certi versi accomunate dai dischi di platino vinti e dai tour sold out che le hanno tenute per lungo tempo non solo lontane da casa, ma anche lontane reciprocamente. A causa principalmente dei loro impegni, non hanno mai avuto modo di incontrarsi e di riflettere seriamente sulla possibilità di lavorare insieme. ‘Mai’ fino a oggi, almeno, visto che questo progetto ha visto finalmente la luce il 15 gennaio scorso.

Nessuna rivalità tra Emma e Alessandra Amoroso

A proposito del suo rapporto con Emma, Alessandra Amoroso ha dichiarato: “Noi ci siamo volute bene da subito. Fa più gola avere donne che si tirano i capelli, ma non è il nostro caso”. Nella stessa intervista, rilasciata il 14 gennaio scorso ai microfoni di Vanity Fair, Alessandra difende la loro amicizia dalle insinuazioni delle malelingue: “Le chiacchiere stanno a zero, abbiamo portato fatti”, prosegue, per rispondere a chi vorrebbe mettere zizzania tra le due parlando di presunta rivalità. Per tutto il loro percorso, al contrario, Emma e Alessandra si sono sempre mostrate solidali e contente dinanzi ai rispettivi successi. Così, quando Emma le ha proposto il duetto, l’Amoroso non ci ha pensato due volte: “Non ho potuto far altro che dire sì, lo voglio – si legge in un’altra intervista del 15 gennaio a Sky Tg24 – Emma è un’amica molto speciale, anche se passiamo dei momenti per lavoro…momenti di vita lontane, io so che su di lei posso contare sempre, è un punto fermo nella mia vita, così nella vita così nella musica”. Conferma l’altra: “Ho un mio particolare metro di giudizio sulle amicizie, secondo me Alessandra rientra in quelle pochissime persone che se le chiami alle 4 di notte corrono da te”.

Alessandra Amoroso: “Io ed Emma vogliamo essere di esempio”

Nonostante la loro vicinanza e la somiglianza anche dei loro percorsi artistici, non si può certamente affermare che Emma e Alessandra Amoroso siano ‘uguali’. Anzi: “Siamo tanto diverse per molti aspetti, ma i principi, i valori, tutto quello che ci hanno insegnato sulla nostra terra, la nostra famiglia, devo dire che ci rendono molto simili”. Sapienti le parole di Alessandra, che torna a parlare delle loro paventate divergenze: “In generale, nella vita, è come se la gente desse più valore a due donne che hanno uno scontro, piuttosto che un’unione, noi ci siamo scontrate nel senso più amorevole del termine, noi abbiamo fatto questo Pezzo di cuore per abbracciare tutti e forse anche per dare un piccolo esempio di due donne insieme, quando si uniscono”. E già solo l’intento è ammirabile, al di là dell’eventuale successo ottenuto dal brano.



