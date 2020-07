Alessandra Amoroso/ Foto, nuovo record con i Boomdabash: Karaoke canzone dell’estate

Alessandra Amoroso ha appena raggiunto un nuovo traguardo: la canzone Karaoke che la vede in collaborazione con i Boomdabash sta riscuotendo un forte successo nelle radio nazionali. Secondo la classifica FIMI/GFK, il brano è il singolo più ascoltato e venduto della scorsa settimana. Una conferma di quanto già ottenuto fin dal suo lancio, fra Disco d’Oro e la prima posizione nella Top 50 Italia su Spotify. “Il pezzo è nato in una situazione di totale libertà da ogni possibile schema discografico, non avevamo pensato in nessun modo a un obbiettivo, ma solo alla voglia di divertirci”, ha detto la band a La Repubblica, “Per questo abbiamo coinvolto Alessandra, alla quale siamo legati da una profondissima amicizia”. La stessa Amoroso aveva un forte desiderio di unirsi ai Boomdabash e di ripartire dopo il lockdown nel modo migliore, rientrare in contatto con le persone. Oggi, sabato 18 luglio 2020, Alessandra Amoroso sarà una delle protagoniste di Grazie a tutti – Show, in onda con il meglio di nella prima serata di Rai 1. Intanto la cantante ha già sfoggiato in questi giorni il suo nuovo look: un taglio di capelli più corto e senza precedenti, con un colore chiaro che sa di estate. “Selfie post taglio“, ha scritto su Instagram mostrando il capolavoro a tutti gli ammiratori e colleghi. “Ah“, ha risposto Emma Marrone, “Fichissima” ha aggiunto Elisa Toffoli. Clicca qui per guardare la foto di Alessandra Amoroso e leggere i commenti.

Alessandra Amoroso, la cantante è innamorata?

Alessandra Amoroso si prepara a cavalcare l’estate e l’occasione le verrà data da Battiti Live, che dal prossimo 26 luglio verrà trasmesso su Telenorba e in seguito su Italia 1. Per la cantante intanto è tempo di divertirsi: sui social la vediamo prendersi in giro senza mezzi termini, pur mantenendo la sua nota sensualità. “Ecco… maledetta tramontana! Mi tocca mettere la giacca”, ha scritto in uno degli ultimi post. Clicca qui per guardare la foto di Alessandra Amoroso. I giornali di gossip invece stanno continuando a parlare di un altro dettaglio che riguarda l’artista salentina. Da qualche settimana a questa parte, circola il sospetto che possa essere innamorata. Anche se secondo alcune voci di corridoio continuerebbe ad essere single. L’addio a Stefano Settepani potrebbe infatti aver lasciato spazio ad un nuovo amore o almeno il dubbio è questo, visto che in una delle Stories più recenti ha scritto un bel “In love” che ha fatto ben pensare i fan. In realtà il mistero è stato svelato subito, visto che al suo fianco sono presenti la sorella Francesca Amoroso e alcuni amici.

Foto, selfie post taglio

Visualizza questo post su Instagram Selfie 🤳🏽 post taglio! 🦢 #gmilbellodelledonne #defriscu Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 8 Lug 2020 alle ore 4:12 PDT

Foto, maledetta tramontana

Visualizza questo post su Instagram Ecco… maledetta tramontana! Tocca me mintu la giacca! 🤦🏼‍♀️ Un post condiviso da Alessandra Amoroso (@amorosoof) in data: 15 Lug 2020 alle ore 12:00 PDT





