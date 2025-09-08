Alessandra Amoroso avrebbe partorito in gran segreto a Roma: la cantante è diventata mamma della piccola Penelope.

Alessandra Amoroso ha partorito in gran segreto? E’ questa l’indiscrezione pubblicata su Instagram da Deianira Marzano e che in poco tempo è diventata virale sui social scatenando l’entusiasmo dei fan che aspettano solo l’annuncio ufficiale da parte della cantante. Stando a quello che fa sapere un utente a Deianira Marzano, la cantante salentina avrebbe partorito in gran segreto dando alla luce la piccola Penelope, frutto del suo amore con Valerio Pastore. Le segnalazioni, tuttavia, non finiscono qui perché anche Amedeo Venza ha ricevuto un’altra segnalazione che confermerebbe il parto della cantante.

“Ho appena visto i genitori di Alessandra Amoroso qui in ospedale dove lavoro, forse ha partorito?”, si legge nella segnalazione ricevuta e pubblicata da Amedeo Venza che, però, non aggiunge alcun commento a quanto svelato dall’utente.

Alessandra Amoroso: tutto tace sui social

Dal profilo Instagram di Alessandra Amoroso, per il momento, non è arrivato alcun annuncio ufficiale. Tuttavia, il silenzio social della cantante portano i fan a credere che Penelope sia già nata e, nonostante l’entusiasmo sia davvero tanto, tutti aspettano le prime parole da mamma di Alessandra Amoroso che, pochi mesi fa aveva annunciato la gravidanza con un dolcissimo post sui social.

Sin dal momento in cui ha svelato di essere incinta, la cantante ha anche svelato il nome scelto per la sua bambina ovvero Penelope che è già amatissima da tutti i fan della mamma. Per la cantante e il compagno Valerio Pastore, dunque, è un momento davvero magico. Zia della piccola Andrea, la Amoroso è pronta a vivere anche la sua prima esperienza da mamma.