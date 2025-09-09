Giulia De Lellis difende Alessandra Amoroso: ecco perché

Da ore non si fa parlare che del presunto parto di Alessandra Amoroso, che avrebbe già dato alla luce la sua prima figlia. A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato Deianira Marzano, la quale ha riportato che la piccola Penelope sarebbe nata a Roma nella serata del 7 settembre. Com’è noto, il papà è Valerio Pastore, l’uomo che solo qualche mese fa l’ha sorpresa chiedendole di sposarlo in diretta, proprio durante un concerto. Da allora, dopo un tour dove ha sfoggiato il suo pancione, Alessandra ha mantenuto una certa riservatezza, facendosi vedere sempre meno.

Da lì, nelle ultime ore è emersa l’indiscrezione riguardo la nascita di Penelope. Tuttavia, fino ad ora, non è arrivata nessuna conferma è ancora arrivata né da lei né dal compagno. I due infatti sono in silenzio stampa da giorni e non hanno ancora commentato i rumors. Ad ogni modo, c’è chi non ha apprezzato quest’intromissione in un aspetto così privato dell’artista, sostenendo che i primi a dare la notizia dovrebbero essere solamente i genitori.

Giulia De Lellis sbotta sui social: la difesa ad Alessandra Amoroso

Tra coloro che hanno voluto difendere la privacy di Alessandra Amoroso, c’è anche una nota influencer: Giulia De Lellis. Quest’ultima è finita al centro di una polemica simile alcuni mesi fa, quando il magazine Chi ha dato in anteprima la notizia della sua gravidanza con Tony Effe, senza aspettare che fosse lei a fare un annuncio così importante e delicato. Di conseguenza, questa volta, ha voluto rilasciato un duro commento social, andando contro i giornalisti e proteggendo l’Amoroso: “Ma se lei non ha comunicato la notizia perché dovete farlo voi? Cosa ci guadagnate? Sono davvero curiosa, che pa**e”.