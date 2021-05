Alessandra Amoroso “ho paura del buio”/ “Solo adesso ho smesso di accendere la luce se vado in bagno”

S’intitola Sorriso grande il nuovo singolo di Alessandra Amoroso, la cantante originaria di Galatina (Lecce) che oggi sarà ospite di Mara Venier a Domenica in. Probabilmente, nel corso della puntata, ci sarà spazio anche per un’esibizione, oltre che per il racconto della sua vita attuale caratterizzata da diversi successi ottenuti sia sul piano artistico che su quello personale. Per esempio, ultimamente, Alessandra ha superato alcune sue paure e anche la sua insicurezza, due sentimenti che l’hanno accompagnata durante lo scorso lockdown. “Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”, ha dichiarato la Amoroso in un’intervista rilasciata al Corriere a inizio aprile. Alessandra è stata male (per uscirne, ha fatto addirittura ricorso a un analista), ma non userebbe la parola ‘depressione’: “No, ma in quel periodo ho fatto i conti con me stessa e ho preso coraggio. E alla fine quelle emozioni sono diventate amiche, lo stare da sola mi ha aiutata a raccogliere i pensieri e a guardarmi dentro. È stato un percorso interiore che dovevo fare per comprendere la mia persona”.

Il periodo passato in solitudine ha restituito ad Alessandra Amoroso una nuova consapevolezza: “Sono sempre stata il limite di me stessa”, sostiene adesso la cantante. “Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo, mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente. Ho messo un punto e ho voltato pagina. Adesso so chi sono”. La svolta – prosegue – è arrivata il 5 maggio, quando è tornata a Lecce e ha ritrovato la sua famiglia. Inoltre, nel Salento, c’erano i suoi ‘fratelloni’ Boomdabash, anche loro parti della sua ‘famiglia artistica’ insieme ad Emma Marrone. Questo incontro è stato in un certo senso terapeutico: “Mi sono riacchiappata”, afferma Alessandra.

Nel corso dell’intervista, Alessandra Amoroso parla di sé a trecentosessanta gradi. Come non aveva mai fatto prima, forse: apprendiamo che per anni ha sofferto di una fobia irrazionale, la paura del buio, e che solo adesso è riuscita a superarla: “Da bambina – racconta – ho sempre dormito con una sorella. Prima con Francesca, la maggiore, poi quando è cresciuta e ha avuto la sua stanza sono passata con Marianna, la piccola. Ero la fifona di famiglia, mi facevano paura le ombre, avevo sempre la lampadina accesa. Solo adesso ho smesso di accendere la luce se vado in bagno di notte”.

