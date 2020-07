ALESSANDRA AMOROSO/ Il ricordo di Stefano Settepani “spazzato via” dal successo di Karaoke

Dopo il successo l’anno scorso con Mambo salentino, Alessandra Amoroso e i Boomdabash mettono a segno un nuovo colpo. Il loro singolo Karaoke, tormentone dell’estate 2020, è stato infatti certificato disco di platino dopo la terza settimana consecutiva al primo posto nella classifica Fimi/Gfk delle canzoni più ascoltate e vendute del periodo. Non solo: Karaoke è anche in vetta alla top 50 Italia di Spotify, e il suo videoclip, su Youtube, sta andando alla grande, toccando quota 33 milioni di visualizzazioni. Su Instagram, nei giorni scorsi, Alessandra ha raccontato la genesi del brano: “Karaoke è nata in un momento molto particolare della mia e della nostra vita”, si legge sotto la foto che la ritrae in compagnia dei suoi amici, conterranei e “colleghi” musicisti. “A me ha restituito quello che avevo perso in questi mesi e mi ha dato il modo migliore per poter essere più vicina possibile ai vostri cuori”.

Alessandra Amoroso ospite del Battiti Live

Alessandra Amoroso è a tutti gli effetti l’artista più cercata su Youtube dell’ultima settimana. Al secondo posto – non a caso – si piazzano i Boomdabash, che con lei hanno contribuito al successo del tormentone estivo Karaoke. Questa sera, sul palco del Battiti Live di Otranto, saranno presenti oltre ad Alessandra anche alcuni dei suoi diretti ‘competitor’. Stiamo parlando in primis di Irama, al terzo posto con la hit Mediterranea, che sfida direttamente la crew salentina ma non considera che l’Amoroso e gli altri ‘giocano in casa’. Almeno sul palco del Battiti, s’intende: questa sera, prevedibilmente, ne vedremo delle belle.

Il lockdown di Alessandra Amoroso

“Sono stata chiusa in casa per due mesi a Roma da sola. All’inizio pensavo: dai, non è male questo lockdown. […] Posso finalmente stare da sola. Dopo un po’ però le serie le avevo viste, i libri non riuscivo ad aprirli” e – strano ma vero – non le andava più di ascoltare neanche la musica. Con queste parole, in un’intervista pubblicata sul penultimo numero di Vanity Fair, Alessandra Amoroso condivide ciò che ha provato in uno dei momenti più duri della sua vita. “La solitudine mi aveva schiacciata – prosegue – in quei momenti terribili, in cui mi assaliva anche la paura del buio, come da bambina, ad aiutarmi da lontano c’erano le mie due famiglie. La prima, quella naturale. E la seconda, quella formata dai miei collaboratori. Questa seconda famiglia che mi chiamava, che io chiamavo, per trovare un conforto. Questa famiglia che in parte è rimasta senza lavoro, con i live bloccati dalla pandemia. Sì, è davvero una famiglia, non è un modo di dire. Il fatto è che io non riesco a lavorare con persone che non mi siano care, i miei collaboratori sono amici storici o lo sono diventati, e mi sono ritrovata a piangere per questi familiari acquisiti piombati all’improvviso in serie difficoltà economiche”.



