Alessandra Amoroso/ Il ritorno ad Amici e il legame con Maria De Filippi: “Una madre”

Alessandra Amoroso sarà tra le grandi protagoniste della finale di Amici. A dare l’annuncio è stata la stessa Maria De Filippi ai microfoni di “Tutto accade” su RTL 102.5.”Sarà ospite alla finale di Amici di domenica. Non so se si emozionerà, se succederà faremo un fermo immagine di quel momento”, le parole della conduttrice, che ha ironizzato sulla “lacrima facile” dell’artista pugliese.

Alessandra Amoroso è diventata famosa grazie ad Amici e il suo legame con Maria De Filippi è saldissimo, florido, ricco di amore. La stessa cantante ha sottolineato nel corso della diretta radio: “Io la chiamo mamma. Lei è stata la prima a starmi accanto, mi ha tenuto la mano come solo una mamma sa fare”. La Amoroso ha ringraziato la De Filippi per quanto fatto per lei in questi quattordici anni, ironizzando: “Ogni volta che c’è un momento in cui sono molto emozionata, a lei piace tantissimo vedermi in difficoltà”.

ALESSANDRA AMOROSO VERSO IL CONCERTO A SAN SIRO

Amici di Maria De Filippi sarà una delle ultime tappe per Alessandra Amoroso in vista dell’attesissimo concerto a San Siro che si terrà il prossimo 13 luglio 2022. Un evento che rappresenta un sogno per la cantante, ma non è l’unico: “Un altro sogno è un amore sano, bello, puro, fatto di cose belle. L’amore senza compromesso, senza sacrificio, incondizionato”, le sue parole a RTL 102.5.

A proposito di amore, Alessandra Amoroso è reduce da una lunga storia d’amore con Stefano Settepani, terminata nel 2021. In una recente intervista ai microfoni del Corriere della Sera, l’artista ha spiegato che il suo cammino artistico l’ha portata a sentirsi completa come donna, nonostante non sia né madre né moglie. Ha accantonato,dunque, l’idea di mettere il suo percorso professionale in stand-by per sposarsi e mettere al mondo un figlio. E non avverte l’esigenza di una nuova storia: “Ora riesco a dire che mi basto da sola, non cerco in altre persone la completezza”.

