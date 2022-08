Alessandra Amoroso: il web le augura la morte/ La reazione inaspettata dell’ex Amici

Amici 8, Alessandra Amoroso riceve auguri di morte: la reazione

Ha fatto capitolare i cuori di milioni di telespettatori con la sua partecipazione ad Amici 8 di Maria De Filippi, talent che con la sua vittoria finale le ha spianato la strada della carriera di cantautrice pop e artista dal talento poliedrico, anche se intanto non mancano per lei gli attacchi degli haters, parliamo di Alessandra Amoroso. L’ex Amici 8, riattivatasi in questi giorni di fine estate 2022 su Instagram, si è ritrovata a fare i conti con delle durissime dichiarazioni ricevute in chat privata da parte di un hater, che con il suo intervento negativo le ha a quanto pare augurato la morte. Un messaggio agghiacciante quello che ha scatenato la pronta reazione social di Alessandra Amoroso, che invece può dirsi un monito a lanciare messaggi all’insegna della positività.

In replica al messaggio inquietante dell’utente che le augura la morte – destinatole al grido social di “Alessandra Amoroso truccata o non truccata, non ci interessa. Quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”- l’ex Amici 8 ha dal suo canto prontamente rilasciato un augurio sentito di amore, decidendo quindi di non ricambiare il gesto malevolo tra le storie su Instagram: “Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena. Dispiaciuta per te”, ha nel dettaglio riportato per iscritto la cantante, che di recente ha conseguito un importante traguardo, divenendo la seconda artista donna nella storia della musica made in Italy ad esibirsi sul palco del prestigioso Stadio San Siro e a segnare il sold-out, dopo Laura Pausini.

La replica di Alessandra Amoroso alle accuse: c’entrano i fan

Recentemente, inoltre, Alessandra Amoroso era finita nel mirino del web in seguito alla pubblicazione di un video sui social, alla luce di cui lei è accusata di avere la tendenza a negare autografi e selfie ai suoi fan, e di essere quindi tendente allo snobismo ai danni dei fedeli supporters, tanto che la stessa cantante si era poi vista costretta a replicare in un video di chiarimento, diramato in rete: “Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. La gente mi conosce e lo sa che non ho mai dato o detto un ‘no’ che non avesse una motivazione. E quando sbagliavo e ho sbagliato ho sempre chiesto scusa cercando di fare vedere anche il mio punto di vista. Cercate per favore di ascoltare e non giudicare, perché certe volte ci sono degli ‘ormai è troppo tardi’ che possono non farvi vivere bene. Ve lo assicuro. Io vi mando tanto amore e conosco bene la mia persona, oggi più che mai. Sono sempre stata grata a tutto quello che la vita mi ha dato e offerto, riconoscente all’amore del mio pubblico e anche a quello che non è il mio. Io rimarrò sempre e semplicemente me stessa. Andrò avanti sempre nel rispetto e nell’amore”.

