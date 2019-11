Alessandra Amoroso/ In programma matrimonio e figlio con Stefano Settepani?

Alessandra Amoroso sarà tra i protagonisti di ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù’ in cui cantanti e personaggi dello spettacolo si adopereranno per la causa benefica a sostegno dell’ospedale pediatrico romano. In questi giorni la cantante salentina è stata molto attiva sui social soprattutto per sottolineare la sua preoccupazione relativa all’ondata di maltempo che ha sconvolto l’Italia, lasciando in particolare sott’acqua Venezia, alle prese col peggior fenomeno d’acqua alta degli ultimi cinquant’anni, ma anche località del sud come ad esempio Matera. Ed Alessandra Amoroso sui suoi profili social ha postato un messaggio eloquente, ‘Perché tutta l’Italia va protetta’, diviso in tre parti mostrando foto di Venezia, della Toscana e del Sud flagellati dal maltempo.

Alessandra Amoroso, Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù: la lotta per l’ambiente

Non è d’altronde la prima volta che Alessandra Amoroso, stasera ospite a Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù, si prodiga per cause ambientali e sociali, essendo un’artista del Sud molto vicina alle problematiche della sua terra, ma non solo. E i suoi profili social sono sempre stati utilizzati per prodursi in cause di solidarietà importanti, così come sarà quella dedicata all’ospedale Bambino Gesù. La Amoroso sui social alterna sempre contenuti di questo tipo ad altri meno seriosi, come quelli ad esempio dedicati al suo look e alla sua passione per la moda, che da sempre la accompagnano. La Amoroso proprio in questi giorni ha postato foto che mostrano un nuovo look con i capelli lunghi che è stato particolarmente apprezzato, come si evince dai commenti dei follower, che hanno riempito di complimenti la cantante per un look più giovanile e sbarazzino.

Stefano Settepani, la storia procede a gonfie vele

Ora la Amoroso sembra vivere a gonfie vele una storia d’amore con un nuovo fidanzato, Stefano Settepani, conosciuto proprio dietro le quinte di ‘Amici’. Settepani è infatti uno storico elemento del team che lavora ai programmi di Maria De Filippi, e i due hanno iniziato ormai da tempo a convivere e nei piani di Alessandro Amoroso, a 33 anni compiuti, ci sarebbe ormai la volontà di formare una famiglia e avere un bambino. Settepani potrebbe essere l’uomo giusto nella vita della cantante per compiere questo importante passo.



