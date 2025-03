Il gossip attorno alla notizia ‘Alessandra Amoroso incinta‘ si fa sempre più insistente anche alla luce di nuovi dettagli. Nei giorni scorsi si è parlato di una presunta gravidanza per la cantante, fidanzata con Valerio Pastore. Ciò ha suscitato molte domande e aumentato le chiacchiere anche perché, oltre alla dolce attesa, pare che già si conosca il sesso del bebè, il nome scelto e il presunto periodo del parto. Ma quanto c’è di vero in questa notizia? Ci sono alcuni dettagli che fanno riflettere come alcuni comportamenti da parte dell’artista fatti sugli account social.

C’è grande curiosità attorno alla vita privata dell’Amoroso soprattutto in quest’ultimo periodo. Sebbene non sia solita pubblicare in maniera ossessiva foto e video su Facebook e su Instagram, la cantante ha sempre aggiornamento regolarmente i suoi social ma senza sparire per lunghi periodi. Da quando sono iniziate le voci sulla sua presunta gravidanza, i suoi profili sono rimasti completamente silenti. Come è possibile vedere su Instagram, l’ultimo post risale allo scorso 18 febbraio. Chi segue da tempo l’Amoroso, sa bene che la cantante smentisce immediatamente le fake news sul suo conto, ma in questo caso il silenzio sull’arrivo di una bambina nella sua vita può essere visto come una sorta di strategia in attesa di un momento opportuno per confermare.

Nel 2023, Alessandra Amoroso e Valerio Pastore sono usciti allo scoperto ufficializzando la loro storia d’amore dopo le foto pubblicate sul settimanale Chi. L’unione tra i due sarebbe avvenuta grazie alla comune passione per la musica, visto che Valerio è un tecnico del suono. Tra i due c’è una differenza d’età di otto anni, con Alessandra più grande, ma che non ha mai intaccato il loro amore che procede a gonfie vele. Adesso potrebbero diventare addirittura genitori.