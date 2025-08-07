Alessandra Amoroso risponde a chi la critica per essere in tour all'ottavo mese di gravidanza.

Manca sempre meno al termine della gravidanza di Alessandra Amoroso che diventerà mamma per la prima volta mettendo al mondo la piccola Penelope, frutto del suo amore con Valerio Pastore. Una gravidanza annunciata dalla cantante salentina sui social dove sta condividendo anche le immagini di quella che è un’estate magica. Oltre a godersi ogni istante della gravidanza, infatti, Alessandra Amoroso è in tour e, nel corso delle varie tappe in giro per l’Italia, ha potuto riabbracciare i suoi fan che, sin dai tempi di Amici, hanno seguito ogni tappa della sua carriera e della sua vita personale.

Accanto ai messaggi di affetto, di supporto e di stima, tuttavia, ci sono anche messaggi ricchi di critiche. Nel corso delle ultime settimane, infatti, la Amoroso ha ricevuto diverse critiche per essere in tour all’ottavo mese di gravidanza e così è arrivata la replica della cantante.

Le parole di Alessandra Amoroso sulle critiche per la gravidanza

Alessandra Amoroso è sempre stata molto schietta e diretta e la cantante ha deciso di esserlo anche nel rispondere a chi le punta il dito semplicemente per aver scelto di non interrompere il tour nonostante sia ormai giunta all’ottavo mese di gravidanza. «Le persone vogliono (e non so se per gli artisti maschi è lo stesso) la giustificazione per ogni cosa: io sto in giro a giustificare la mia gravidanza, la mia pancia, la mia presenza sui palchi, il mio lavoro», ha dichiarato in un’intervista rilasciata ai microfoni di Grazia.

«Mi viene da chiedere: ‘Ma a te dà fastidio il mio portare il pancione con disinvoltura?’. E se ci penso, succede anche in generale, non solo durante il tour». – dice ancora la Amoroso che è davvero in un periodo d’oro – «Io sono una privilegiata. […] Tra due settimane entro nell’ottavo mese e sgambetto sul palco come una matta, ringrazio Dio di essere anche in salute».