Una notizia che ha reso felici migliaia e migliaia di fan, che da sempre la seguono con amore e grande affetto. Alessandra Amoroso diventerà presto mamma all’età di 39 anni. L’artista pugliese, che ha preso parte ad Amici 8 vincendo il programma, è da qualche tempo felice al fianco di Valerio Pastore, il suo nuovo compagno dopo la rottura con l’ex fidanzato. Ad annunciare la gravidanza è stata proprio la cantante originaria di Galatina, che ha scritto un messaggio dedicato ai suoi follower che da sempre la seguono con amore. Il post di Alessandra Amoroso ha fatto esplodere gioia tutti, che non si aspettavano minimamente la notizia di una gravidanza da parte dell’artista.

“Un dono meraviglioso sta crescendo dentro di me, si agita, saluta e saltella… E sta già meravigliosamente scombussolando le nostre vite!” ha scritto l’artista pugliese. Nello stesso post, Alessandra Amoroso ha annunciato anche il nome della piccola che sta per nascere, che si chiamerà Penny: non è chiaro se stia per Penelope o se sarà proprio Penny il nome della bambina. Alessandra Amoroso metterà al mondo la bimba che porta in grembo a settembre, come spiegato sempre nello stesso messaggio.

Alessandra Amoroso, il pancione cresce a vista d’occhio

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, Alessandra Amoroso ha postato una serie di storie Instagram con il pancione, che cresce a vista d’occhio. Penny nascerà a settembre, dunque la cantante si gode gli ultimi mesi con la piccola nel pancino, in attesa di diventare mamma. Una gravidanza fortemente desiderata in compagnia di Valerio Pastore, il compagno di otto anni più giovane di lei, che le ha fatto venire la voglia di diventare mamma per la prima volta. Già prima dell’annuncio sui social, circolavano voci su una presunta gravidanza dell’artista pugliese, che ha potuto solo confermare il gossip.