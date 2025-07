Alessandra Amoroso, nel pieno del tour estivo e incinta, ha dovuto fermare l’esibizione ad Asti per un piccolo inconveniente.

Simpatico e forse anche tenero inconveniente per Alessandra Amoroso durante il suo ultimo concerto ad Asti lo scorso 18 luglio. La cantante, come risaputo, si sta godendo il suo splendido tour estivo non solo con il consueto bagno di fan ma anche condividendo il tutto con la figlia che porta in grembo. Penelope Maria nascerà il prossimo autunno ma nel frattempo la piccola fa già sentire la sua presenza anche durante le esibizioni live.

Valerio Pastore, fidanzato di Alessandra Amoroso/ "Con lui mi sento libera": presto genitori

“Ho messo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta…”, interrompe così il concerto Alessandra Amoroso – incinta della sua prima figlia, Penelope Maria – per un attimo allarmando i fan: “Vi racconto cosa sta succedendo, probabilmente le mamme mi sapranno aiutare”. Come racconta La Repubblica, la cantante si è ritrovata a dover interrompere la sua esibizione live ad Asti lo scorso 18 luglio perche la piccola prossima a vedere la luce ha sentito l’esigenza di far sentire anche la sua presenza sul palco. Qualche piccolo e tenero calcetto, quanto basta per spiazzare la futura mamma: “Di solito quando canto non la sento mai… Ora ho perso il filo, due volte!”.

Alessandra Amoroso, chi è: il successo ad Amici/ Ora in attesa della prima figlia Penelope

Alessandra Amoroso, la piccola Penelope si fa già sentire: il tenero inconveniente durante il concerto ad Asti

Insomma, una piacevole interruzione per Alessandra Amoroso incinta della sua prima figlia; un concerto – quello ad Asti lo scorso 18 luglio – al quale, a modo suo, ha partecipato anche la piccola Penelope prendendosi la scena per diversi minuti. Il lieto evento ovviamente si avvicina ma nel frattempo la cantante ha intenzione di proseguire il suo tour estivo anche per le tappe di agosto; diverso il caso per il periodo successivo con il rinvio già noto della date di Roccella Ionica, Macerata e Napoli visto che proprio in quel periodo dovrebbe vedere la luce la prima figlia di Alessandra Amoroso e Valerio Pastore.

Alessandra Amoroso, retroscena sulla gravidanza/ I suoceri: “Vorremmo vederla sposata con Valerio”

La voglia di proseguire il suo tour con pancione in bella vista è motivo di orgoglio per Alessandra Amoroso ma anche circostanza che alimenta una riflessione da lei stessa posta all’attenzione di tutti ad inizio tour. “La verità è che sono una privilegiata perchè posso permettermi di stare sul palco in salute” – ha spiegato la cantante, come racconta La Repubblica – “Tante donne invece devono scegliere tra lavoro e maternità, carriera e affetti; servono più tutele dalle istituzioni”.