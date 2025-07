Alessandra Amoroso emoziona i fan facendo una dedica al fidanzato Valerio durante un concerto.

Quella che sta trascorrendo è sicuramente l’estate più bella per Alessandra Amoroso che sta portando in giro per l’Italia la sua musica sfoggiando il suo bellissimo pancione. La cantante salentina, infatti, è incinta della sua prima figlia, frutto del suo amore con il fidanzato Valerio. Dopo aver annunciato la gravidanza sui social scatenando l’entusiasmo dei fan, la Amoroso ha scelto di non fermarsi e di incontrare i suoi fan sparsi per l’Italia con una serie di concerti.

Temptation Island 2025 anticipazioni: chi è il fidanzato che tenta la fuga prossima puntata/ Spoiler finale

Sempre più bella, raggiante e al settimo cielo, la Amoroso che diventerà mamma per la prima volta a settembre quando nascerà la piccola Penelope, non si è ancora fermata continuando il tour e, proprio nel corso di uno degli ultimi concerti, si è lasciata andare facendo una dedica speciale al fidanzato.

La dedica di Alessandra Amoroso al fidanzato Valerio

Durante il concerto a Taormina il 12 luglio, Alessandra Amoroso ha dedicato il brano “Io non sarei” al fidanzato Valerio con cui ha ritrovato l’amore e con il quale sta formando una famiglia. La coppia che è sempre stata molto discreta e riservata, da quando ha annunciato la gravidanza condividono più momenti di coppia insieme. Nel corso del concerto che ha tenuto nella bellissima Taormina, la Amoroso ha così deciso di aprire totalmente il proprio cuore facendo una dedica al fidanzato davanti al proprio pubblico.

Concorrenti Tale e Quale Show 2025, due ex del Grande Fratello nel cast?/ Lo scoop: “Hanno fatto i provini…”

Al passaggio delle parole “Resto qui con te a scrivere un nuovo finale”, Alessandra ha indicato Valerio accarezzando, poi, dolcemente il pancione. Un momento tenerissimo che i fan della cantante salentina hanno prontamente immortalato condividendo il video sui social.

Scandalo al concerto dei Coldplay: coppia sorpresa a tradire/ Coinvolto un CEO sposato, cosa sta succedendo