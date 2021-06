Alessandra Amoroso, la rivelazione choc/ “Mi violentavo psicologicamente”

La rivelazione di Alessandra Amoroso “ho scoperto che sono sempre stata il limite di me stessa”

Alessandra Amoroso tra gli ospiti del nuovo appuntamento di Verissimo Le Storie, il programma che raccoglie il meglio delle interviste realizzate da Silvia Toffanin in quest’edizione fortunatissima del rotocalco televisivo di Canale 5. Tra queste c’è anche quella realizzata ad Alessandra Amoroso, una delle cantanti italiane più amate degli ultimi dieci anni. Dalla vittoria ad Amici al grande successo di “Stupida” fino alla consacrazione come voce della musica italiana. Alessandra di strada ne ha fatta in questi dieci anni di carriera, ma in occasione di una intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, la cantante ha confessato: “ho scoperto che sono sempre stata il limite di me stessa. Mi davo regole, pensavo sempre che non ce l’avrei fatta, che non meritavo quello che avevo. Mi riempivo di autocritiche, mi violentavo psicologicamente, mi chiedevo se mi meritassi il successo”.

Parole molto forti quelle procurate dalla Amoroso che, ritrovatasi improvvisamente ai vertici delle hit parade, si è posta giustamente mille domande. “Sentivo la responsabilità verso chi dormiva in tenda per venire a un mio concerto, mi sentivo in colpa per il tempo non dedicato alla famiglia. Sono cresciuta con mia nonna che aveva l’idea del sudore fisico e del sacrificio. Mi dicevo ‘ma io non sudo, quindi…'” – ha detto la cantante che come tutti ha vissuto un momento di grande sconforto durante la pandemia da Coronavirus.

Alessandra Amoroso: “oggi partecipo intensamente alla scrittura delle mie canzoni”

Alessandra Amoroso, ritrovatasi nella sua casa da sola, in compagnia del cane Pablo, ha detto: “l’anno scorso è arrivato quel momento uguale per tutti che ha chiuso la mia energia in un cassetto. Ho avuto paura, e con quel sentimento ci ho convissuto da sola in casa con il mio cane Pablo come unico affetto. Ho avuto paura del buio e della solitudine, l’assenza della famiglia e degli amici mi ha spento, l’interruttore delle emozioni era su off”. Per fortuna in questo momento di buio totale, la sua unica ancora di salvezza è stata la musica: “era l’unico sfogo, mi sentivo spesso con Davide Petrella con cui ho scritto e i due produttori Katoo e Dardust. È la prima volta che partecipo così intensamente alla scrittura delle mie canzoni; è un mondo meraviglioso. In passato mi sono raccontata attraverso altri, farlo con la mia penna è meraviglioso. Mi emoziona veder il mio nome assieme a quello degli altri autori”.

Oggi Alessandra Amoroso firma anche alcune delle sue canzoni e la musica è stato il monito per ricominciare. “La svolta è arrivata Il 5 maggio, quando sono tornata a Lecce” – ha raccontato la Amoroso. Nella sua città natale, infatti, ha ritrovato l’affetto della sua famiglia, ma anche incontrato i Boomdabash con cui è stato amore a prima vista. “E’ stata un’esplosione d’amore. Mi sono riacchiappata. E lo step in più è stato Pezzo di cuore con Emma” ha precisato la Amoroso che ha duettato con la sua grande amica a cui ha dedicato parole di grande affetto sui social: “tutti devono sapere quanto speciale sei, quanto amore ci metti in tutto quello che fai, quanto ti arrabbi con te stessa quando cadi, e quanto poco ci metti a rialzarti…Ti voglio bene pezzo di cuore. Orgogliosa di te sempre. La tua matta”.



