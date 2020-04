Alessandra Amoroso/ Live ad Assago, Vivere a Colori Tour (7 donne – AcCanto a te)

Tornerà in televisione questa sera la bella e brava Alessandra Amoroso. La cantante pugliese, ex vincitrici del talent show Amici di Maria De Filippi, sarà oggi la protagonista dell’appuntamento odierno del programma “7 donne – AcCanto a te”. Dopo le esibizioni di Fiorella Mannoia prima, e di Emma Marrone poi, toccherà ora alla giovane cantautrice. Su Rai Tre verranno quindi riproposte le immagini prese direttamente dal suo “Vivere a colori tour”, precisamente la tappa al Forum di Assago. Un’idea, quella dello show di Rai Tre, nata con l’obiettivo di portare un po’ di bella musica, rigorosamente italiana, nelle case degli italiani, in un periodo di dramma come quello che stiamo vivendo queste settimane, e che necessita anche di un po’ spensieratezza. Il Vivere a colori Tour dell’Amoroso partì in anteprima il 27 maggio del 2016, al PalaLottomatica di Roma, e proseguì il 30 maggio proprio con l’esibizione al Mediolanum Forum di Assago, in provincia di Milano.

ALESSANDRA AMOROSO, IL TOUR DA RECORD DEL 2016

Un tour da record, e visti i moltissimi sold out (ben 9), la stessa cantante leccese decise di aggiungere altre date a Roma e Milano nell’ottobre dello stesso anno. Il tour si chiuse nel 2017 all’Arena di Verona, tappa poi raddoppiata, totalizzando in totale più di 90mila biglietti venduti da nord a sud della nostra penisola. Lo spettacolo dell’Amoroso non è la prima volta che viene mandato in onda in televisione in chiaro, in quanto, il 29 dicembre di quattro anni fa, ci pensò Italia 1 a proporre sul piccolo schermo la Amoroso, ottenendo anche un discreto successo, leggasi 1.5 milioni di spettatori, per uno share dell’11%. Un concerto che tra l’altro spinse nuovamente le vendite dell’omonimo album, che la settimana successiva alla messa in onda raggiunse la posizione numero 6 della classifica. Per quanto riguarda l’esibizione al Forum, la Amoroso ci ha cantato molte volte, fra cui l’ultima quasi esattamente un anno fa, lo scorso 2 aprile, per il suo tour nei palazzetti 2019.



© RIPRODUZIONE RISERVATA