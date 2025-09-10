La piccola Penelope è arrivata: Alessandra Amoroso emozionata, il Penny Market ironizza e lei risponde.

Alessandra Amoroso, la dolce dedica a Penelope: “Trabocca già d’amore”

Proprio ieri Alessandra Amoroso ha partorito la sua prima figlia, Penelope. Oltre alle reazioni di auguri dei fan, è arrivata anche quella del Penny Market, famosa catena di supermercati che ha fatto subito ironia con un post indirizzato proprio alla cantante. Vediamo nel dettaglio cos’è successo. Finalmente dopo mesi di attesa la cantante ex concorrente di Amici è diventata mamma.

"Alessandra Amoroso ha partorito", esplode il gossip: Giulia De Lellis sbotta/ Il commento al veleno

L’artista lo ha annunciato ai fan con un post commovente sui social: “Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025. Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza“, poi ha continuato così: “Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore”.

Valerio Pastore, chi è il compagno di Alessandra Amoroso?/ “Mi ha lasciato libera di essere ciò che sono”

Alessandra Amoroso, Penny Market pubblica un post divertente: “Una favola“

Se il web si è unito in coro per fare gli auguri ad Alessandra Amoroso, anche il Penny Market ha voluto dire la sua ironizzando sul nome uguale alla celebre catena di supermercati dal logo rosso. “Ale, che dire…Penny è una favola“, ha ironizzato sui social con un profilo divertente e subito Alessandra Amoroso è corsa sotto al post a commentare con emoji di sorrisi e risate.