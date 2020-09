ALESSANDRA AMOROSO/ “Mi commuovo spesso? La fragilità non è sinonimo di debolezza”

Alessandra Amoroso sarà una delle protagoniste più attese dei Seat Music Awards in onda questa sera su Rai Uno per la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada. D’altronde l’ex cantante di Amici di Maria De Filippi ha vissuto un’estate sulla cresta dell’onda: terzo nella classifica FIMI dei singoli più ascoltati, il suo “Karaoke”, brano realizzato insieme ai Boomdabash, è da due mesi in testa alle scelte radiofoniche italiane. Ad un anno da “Mambo salentino”, tormentone estivo del 2019, Alessandra Amoroso e i Boomdabash hanno dimostrato che il successo passato non era frutto del caso ma figlio di un feeling confermato dai numeri dei fan, che hanno ascoltato il brano 37 (trentasette!) milioni di volte su Spotify e guardato il video della canzone 63 milioni di volte su Youtube, cui vanno aggiunti i 15 per il lyric video. Numeri da capogiro per Alessandra Amoroso, vera e propria regina di quest’estate…

ALESSANDRA AMOROSO: “NEL PROSSIMO DISCO CI SARO’ VERAMENTE IO, IN TUTTO”

Ma successo commerciale a parte, Alessandra Amoroso sembra aver raggiunto un equilibrio importante anche a livello umano nonostante le sue tante “anime” caratteriali. Intervistata lo scorso 22 agosto dal Corriere della Sera, la salentina ha spiegato: “Io ho un casino dentro! So essere malinconica, ho sprazzi di felicità, posso essere pop o più reggae: ho tante sfumature, caratteriali e musicali. Mi commuovo spesso? La fragilità non è sinonimo di debolezza, posso emozionarmi e posso essere forte. Sono emotiva, fragile, sensibile, ma ho un passato che mi ha forgiato, so di essere molto cazzuta e poi amo la vita“. La bella notizia per tutti i suoi fan è che Alessandra Amoroso è in procinto di sfornare il nuovo disco: “Ho le idee chiare e presto mi chiuderò in studio. Ho voglia di scrivere e raccontarmi. Sarà una vera rinascita. Per la prima volta ci sarò io, in tutto. Un passo molto importante che mi fa paura ma mi piace. Anche nel sound si sentiranno delle cose nuove. Sono contenta come non mai perché sto riuscendo a vivere bene il mio lavoro“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA