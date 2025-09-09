Alessandra Amoroso annuncia ufficialmente la nascita di Penelope Maria e arriva la pronta reazione di Emma Marrone.

Ora è ufficiale: Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope Maria, nata lo scorso 6 settembre 2025 come ha annunciato la cantante salentina su Instagram pubblicando le prime foto della sua bambina che è stata accolta con grande gioia da mamma Alessandra e da papà Valerio Pastore che, nel carosello di foto pubblicato dalla Amoroso, stringe tra le braccia sua figlia.

“Quando sei nata c’era una luna bellissima. E anche lei era lì per te. Penelope Maria, 6/09/2025″, ha scritto la cantante. “Grazie a tutte le persone che in questi mesi ci sono state accanto con attenzione e che mi hanno fatto vivere con serenità questa gravidanza. Grazie per i messaggi, sinceri e pieni d’affetto, per tutti i pensieri non scontati che mi e ci avete rivolto. Grazie infine alla nostra famiglia e ai nostri amici: si dice che per crescere un bambino ci voglia un villaggio e il tuo villaggio, Penny, trabocca già d’amore“, ha concluso.

Il commento di Emma Marrone su Alessandra Amoroso mamma

Dopo i rumors degli scorsi giorni, è arrivato l’annuncio che tutti stavano aspettando ovvero quello di Alessandra Amoroso che ha presentato la sua piccola Penelope Maria ad amici, fan e colleghi. Tantissimi i commenti sotto il post. Da Jovanotti a Nina Zilli, da Annalisa a Serena Brancale fino a Mara Venier e Laura Pausini, sono davvero tanti i messaggi di auguri ricevuti dalla cantante.

Tra i tanti commenti, tuttavia, i fan hanno immediatamente notato soprattutto quello di Emma Marrone. Da tempo si vocifera di un rapporto più freddo tra le due cantanti ma il commento della Marrone cancella tutto. “Auguri mamma Ale”, ha scritto la Marrone aggiungendo, poi, anche un cuore rosso.

