Alessandra Amoroso sposa Valerio Pastore: proposta da sogno dietro le quinte a Lecce, tra fiori, applausi e il sì più emozionante dell’anno!

Alessandra Amoroso si sposa con Valerio Pastore! La splendida notizia arriva dopo uno splendido ed emozionante tour che ha visto la cantante in giro per tutta l’Italia. L’ultima tappa è stata a Lecce, dove ha ricevuto la proposta di matrimonio dietro le quinte. Un gesto emozionante nel backstage, dove il fidanzato le ha portato un mazzo di fiori per poi inginocchiarsi di fronte a lei e chiederle di sposarlo. Inutile dire che nonostante la scena sia avvenuta in modo relativamente privato, i fan dell’artista sono al settimo cielo dopo aver visto i video della proposta circolare online.

Tale e Quale Show 2025, arrivano gli imitatori per una notte?/ "Mossa di Carlo Conti dopo polemiche sul cast"

Come sappiamo, in questo periodo Alessandra Amoroso è incinta della sua prima figlia. Un turbine di emozioni che stanno sconvolgendo la sua vita, dato che oltre a diventare mamma sarà presto la moglie di Valerio Pastore. Quest’ultimo ha scelto di inginocchiarsi di fronte a lei non sul palco del concerto ma dietro le quinte. Del resto la loro storia è sempre andata avanti lontana dai riflettori, anche se in quel momento c’erano con loro amici, parenti e pochissimi fan. Ma come ha reagito Alessandra Amoroso alla proposta di matrimonio del fidanzato?

Quando inizia il Grande fratello di Simona Ventura?/ Annunciata la data e novità su concorrenti e opinionisti

Alessandra Amoroso, la reazione choc alla proposta di matrimonio: le prime parole davanti al fidanzato Valerio Pastore

Vestita con un abito bianco in stile greco, Alessandra Amoroso si è emozionata di fronte al gesto di Valerio Pastore: “Ma sei impazzito?“, gli ha detto appena lo ha visto tirare fuori l’anello. Subito i presenti sono scoppiati in un lungo applauso mentre lei commossa ha detto sì senza alcuna esitazione. Il fidanzato della cantante ha otto anni in meno di lei e viene da Salerno. I due si sono incontrati grazie alla passione per la musica, dato che lui di professione è tecnico del suono. Nel 2023 erano stati beccati insieme per la prima volta da Chi Magazine che li ha paparazzati al supermercato mentre facevano compere. Da quel momento, però, hanno vissuto la loro storia dietro le quinte senza mai dare in pasto i loro momenti intimi al gossip. Stavolta, però, non hanno potuto fuggire di fronte alle telecamere che li hanno ripresi in uno dei momenti più importanti della loro vita.

Raoul Bova querela anche Alba Parietti dopo il messaggio choc in diretta/ Danno stimato in 20 milioni di euro