Alessandra Amoroso puntura di medusa/ Foto, “Amore a prima vista!”, Emma: “Che bona!”

Da baciata dal sole a baciata da una medusa il passo è stato breve. Questo è ciò che è accaduto ad Alessandra Amoroso, amatissima cantante salentina che ha postato su Instagram i segni del “morso”. “Amore a prima vista”, ha aggiunto come hashtag. Gli scatti mostrano prima il fisico scolpito al sole e poi il dettaglio sulla coscia: “E’ davvero un attimo…” ha continuato. Tanti i messaggi dei colleghi, a cominciare da Emma Marrone che ha commentato l’amica scrivendo semplicemente: “Che bona”, accompagnando il tutto da un paio di occhioni a cuore. “Il sole bacia i belli e le meduse hanno avuto invidia”, commentano i fan. E ancora: “Ma Sandra chiedi a Stefano che ti faccia la pipì sulla gamba vedrai che passa tutto”, suggerisce qualcun altro in maniera particolarmente fantasiosa. “Oh Ale del mio cuore…mi dispiace così tanto. Anche se non so cosa si prova…temo sia (almeno) “fastidioso”…”, “Ale ti giuro che sono stata tutta l’estate in pena per la paura di beccarle!! Ammoniaca e coccole sono la cura perfetta! Mi manchi e ti voglio tanto bene”, “Che dolore… io non mi facevo un bagno da anni, l’ho fatto e mi attaccato una medusa… solita fortuna”.

Alessandra Amoroso morsa da una medusa

Alessandra Amoroso durante questa estate si sta godendo le meritate vacanze, anche al fianco del suo Stefano Settepani. Attualmente la salentina è in “pausa” anche se il suo featuring con i Boomdabash sulle note di “Mambo salentino” è senza ombra di dubbio uno dei pezzi più suonati e caldi di questa ardente estate 2019. Anche la puntura della medusa, è stato un modo per Sandrina (così la chiamano amorevolmente i fan), per parlarne con gli estimatori e strappargli una risata. Del resto, anche lei ha preso questa avventura con la solita ironia che la contraddistingue fin dagli inizi della sua strepitosa carriera. Proprio di recente Alessandra è stata menzionata anche dall’amica e collega Elisa. La Toffoli infatti, ha raccontato che per imparare la pronuncia corretta dei canti tradizionali (è stata ospite de La Notte della Taranta) ha chiesto aiuto ai colleghi salentini tra cui proprio la Amoroso ma anche Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Per farlo ha aperto una chat ad hoc su WhatsApp dal nome “pizzicarella aiuta tua sorella”.





