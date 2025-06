Alessandra Amoroso pronta a diventare madre con il compagno Valerio Pastore: "Arriva al momento giusto della mia vita"

Alessandra Amoroso si appresta a diventare madre, la nota cantante salentina lanciata al successo da Amici si ha annunciato pochi mesi fa che molto preso diventerà madama per la prima volta, un momento di particolare entusiasmo nella sua vita e che la porterà ad abbracciare la primogenita Penelope Maria. E il tutto verrà fuori dall’amore tra Alessandra Amoroso e Valerio Pastore: “Ho la fortuna di avere un compagno che mi sta molto vicino, mi aiuta, mi supporta” ha ammesso la cantante lanciata da Amici soffermandosi sul grande amore della sua vita.

La data del presunto parto è fissata intorno al prossimo settembre, probabilmente agli sgoccioli dell’estate, intanto la cantante continuerà a godersi l’estate con alcune tappe di lavoro, come quella odierna al Tim Summer Hits di Carlo Conti e Andrea Delogu. Un modo come un altro per rivedere all’opera Alessandra Amoroso, prima che la sua nuova vita da mamma possa portarle via un po’ di tempo dalla musica, come giusto che sia soprattutto nelle battute iniziali.

Alessandra Amoroso e la voglia di diventare madre

Nel corso di una recente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin, Alessandra Amoroso è tornata a parlare del momento del parto, fissato tra qualche mese e che segnerà sicuramente un momento di svolta nella sua vita.

“Diventare mamma era un po’ il mio sogno, poi sono successe delle cose nella mia vita, sono felice che accada a 39 anni” ha detto Alessandra Amoroso sottolineando come sia accaduto tutto al momento giusto, ora che l’artista si sente sicuramente più matura e in grado di affrontare il ruolo al massimo delle proprie possibilità. Vedremo dunque quale sarà la data da cerchiare in rosso sul calendario della vita per Alessandra Amoroso, riuscita a realizzare uno dei suoi più grandi desideri grazie al fidanzato Valerio Pastore.

